هل تعاني من هذه الأمراض؟.. عليكِ إذن التوقف عن تناول الجبن فورا

أكد الأطباء وخبراء التغذية ضرورة تجنب تناول الجبن في حالات كثيرة من أمراض الجهاز الهضمي وفي حالات مرضية أخرى.

وبحسب علماء من معهد "روزويل بارك" للسرطان الأمريكي، لابد من استبعاد الجبن من الوجبات الغذائية، أو تناول كمية قليلة منه، وخاصة للنساء اللواتي في أسرهم نساء آخريات أصبن بالفعل بسرطان الثدي من قبل، لأن الجبن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، نقلًا عن موقع "ميديك فوروم".

وبينت نتائج الدراسات، أنَّ تناول منتجات الألبان يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 15%، لكن تناول الجبن فقط يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 53%.

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وعلاوة على ذلك، ينصح جميع الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب المزمن بعدم الإفراط في تناول الجبن، وفي حالة أمراض الكبد فينصح بتناوله بكميات قليلة جدًا، أو منعه إذ أمكن.

وفي حالة تفاقم أمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب الأمعاء والإسهال وأمراض البنكرياس، والسرطان والتهابات الكبد المختلفة يجب الامتناع نهائيًا عن تناول الجبن.

كما لا يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى بتناول الجبن، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الملح والبروتين.

يُذكر أنَّ الخبراء أعلنوا سابقًا أنه يجب على من يُعاني من السمنة والنوع الثاني من مرض السكري، عدم تناول أجبان نسبة الدهون فيها تزيد على 30%، كما ينصح بعض الأطباء النساء اللواتي يعانين من شدة الدورة الشهرية والصداع النصفي بالامتناع عن تناوله نهائيًا.