لرفع نسب نجاح الحقن المجهري.. "دبلومة" من جامعة برمنجهام لأطباء مصريين

"توحيد طرق العلاج".. عنوان الدبلومة المهنية المتخصصة التي منحتها جامعة برمنجهام البريطانية، لعدد من استشاريي النساء والتوليد في مصر بينهم الدكتور أحمد إبراهيم مسلم، لرفع نسب نجاح عمليات أطفال الانابيب والحقن المجهري بطرق أكثر أمانا لصحة المرأة، وعلى نسب نجاح عمليات التلقيح الصناعي.

ونظم المعهد القومي لتدريب الأطباء احتفالية في مقر المعهد بمدينة نصر، بحضور لفيف من أساتذة أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي في مصر والعالم، وتم تسليم الأطباء دبلومات أطفال الأنابيب من جامعة برمنجهام بإنجلترا وشهادات تقدير بمشاركة عدد من الدبلوماسين في السفارة البريطانية بالقاهرة.

الدكتور أحمد إبراهيم مسلم قال إنّ الدبلومة التي منحتها له الجامعة متخصصة في الحقن المجهري وجراحات المناظير التابعة للحقن، مثل منظار البطن والرحم وتأخر الحمل، بالاعتماد على التدريب الحديث والمكثف على الأساليب الحديثة لتلك الجراحات.

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زيادة نسب نجاح عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي واحدة من أهم أهداف الدبلومة، حسب حديث مسلم لـ"الوطن"، من خلال تدريب الأطباء في مستشفى تابع للجامعة، إضافة إلى الطرق الحديثة التي يتم استخدامها فيها والتي تكون اكثر أمانًا لصحة المرأة.

المنهج الذي درسه الأطباء خلال الدبلومة وضعته بالكامل جامعة برمنجهام، وبإشراف المستشفى التابع للجامعة، وفق الطبيب المصري، مؤكدًا أنّ أهم ما في الدبلومة هو توحيد أسلوب العلاج في المراكز والمستشفيات، والابتعاد عن الأسلوب العشوائي الذي يستخدمه كل طبيب على حدة في مراكزهم.

وكان الدكتور أسامة الشاذلي، مدير المعهد القومي لتدريب الأطباء وأمين اللجنة العليا للتخصصات الطبية "الزمالة"، التابع لوزارة الصحة والسكان، أعلن في مارس الماضي تنظيم أول دبلومة متقدمة متخصصة في التلقيح المجهري للتغلب على مشكلات العقم بالتعاون مع جامعة برمنجهام البريطانية في المعهد.