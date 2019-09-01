لعشاق المكياج.. هذه النصائح لا غنى عنها لبشرة متألقة وصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

إن كنتِ من عشاق المكياج يجب عليكِ اتباع عدة نصائح للحصول على بشرة جميلة وصحية أثناء وضع المكياج أو بدونه، خاصة إذا تعرضت بشرتك إلى حالة الجو ومواد التنظيف الكيماوية.

ولذلك سيدتي، إذا كنت من النساء اللواتي يضعن مساحيق التجميل بشكل منتظم، نقدم لك مجموعة من النصائح للعناية ببشرتك، بحسب ما نقل موقع "24" الإماراتي عن صحيفة تايمز إوف إنديا:

1- إزالة المكياج بلطف

عندما يتعلق الأمر بإزالة المكياج، لا تعمدي إلى فرك الجلد بشكل عنيف. لإزالة منتجات الماكياج العنيدة والمقاومة للماء، يمكنك استخدام منظف زيتي مناسب. استخدمي وسادات قطنية ثم امسحيها على بشرتك بلطف لإزالة بقايا مساحيق التجميل.

2- التطهير المزدوج

لتنظيف بشرتك بشكل صحيح، يمكنك تجربة التنظيف المزدوج لإزالة جميع الأوساخ والزيوت. أولاً، استخدمي منظفاً يعتمد على الزيت يتبعه منظف منتظم. سيساعد روتين التنظيف المزدوج هذا على تطهير بشرتك وتغذيتها.

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3- الترطيب

الاستخدام المنتظم للمكياج يمكن أن يؤدي إلى جفاف بشرتك، احرصي على ترطيب البشرة قبل وضع المكياج وحتى بعد إزالته. ولزيادة ترطيب البشرة، يمكنك أيضاً استخدام زيت الوجه والأمصال قبل وضع المكياج.

4- نظفي أي شيء يلامس وجهك

إذا كنت تستخدمين فراشي وأدوات المكياج بانتظام، فيجب تنظيفها بشكل منتظم مرتين في الشهر على الأقل. ويفضل أن تعتادي على تنظيف الفراشي بعد كل استعمال.

5- تطبيق كريم أساس

لحماية بشرتك من مساحيق التجميل، تأكدي من تطبيق كريم أساس مناسب، سيخلق طبقة واقية ويمنع الماكياج من دخول المسام ويسبب حب الشباب.