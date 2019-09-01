تمرينات تخلصك من الأرداف.. نصف القرفصاء أصعبها وأسرعها نتيجة

يعتبر التناسق في شكل الجسم أمرا أساسيًا لذلك تبحث كل امرأة على تحقيق التناسق في شكل جسمها، وتعاني بعض الفتيات والسيدات من ظهور الأرداف، وذلك لعدة أسباب، منها "الحمل والولادة، الجلوس لفترات طويلة".

كما توجد بعض التمرينات التي تساعد في التخلص من الأرداف منها، كما ذكرها موقع "Daily Medical"، ما يلي:

تمرين الدراجة الهوائية

يتم عن طريق الاستلقاء على الظهر بوضعية مستقيمة، ثم رفع القدمين للأعلى وتحركيهما وكأنك تقودين دراجة هوائية، ويستمر هذا التمرين 10 دقائق في اليوم الأول، أما في اليوم التالي فيجب زيادته ربع ساعة.

تمرين نصف القرفصاء

هو تمرين يحتاج إلى القليل من الجهد والتعب ولكن نتيجته تظهر خلال وقت قياسي قصير، ويتم التمرين بالوقوف بشكل مستقيم، وإبعاد القدمين عن بعضهما بمسافة 50 سنتيمترا، ثم النزول بالأرداف إلى الأسفل والصعود للأعلى، مع تثبيت الرأس والأكتاف جيدا.

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ويبدأ التمرين بـ10 مرات في اليوم الأول، ثم يزداد تدريجيا ليصل بعد أسبوع إلى 50 مرة.

تمرين المشي السريع

وهو من أسهل التمارين التي يُمكن ممارستها يوميا، ويتم التمرين بالمشي بخطوات سريعة مع شد كل من "عضلات البطن والعمود الفقري" وذلك لمدة ساعة يوميا على الأقل.

تمرين الكرسي

يتم من خلاله وضع كرسي على الأرض، ثم الوقوف وراءه بشكل مستقيم، ومسكه باليدين بشدة، وبعدها القيام بثني القدم اليمنى للوراء لمدة 5 دقائق، ثم التبديل بالقدم اليسرى بنفس عدد الدقائق.