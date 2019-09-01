تجنب الألوان الفاتحة.. 4 نصائح للأمهات عند اختيار الحقيبة المدرسية

بدأت الأمهات اختيار حقيبة المدرسة المناسبة لطفلها، قبل انطلاق موسم المدارس الذي يبدأ في سبتمبر الحالي، وموقع "ذا صن" البريطانب أورد 4 أشياء يمكنها مساعدة الأم على اختيار حقيبة مدرسية مناسبة لطفلها، وهي كما يلي.

وزن الحقيبة

يفضل أن يتراوح وزنها دون أي محتويات بين 1 إلى 1.3 كيلو جرام، ويجب ألا تكون الحقيبة أخف من هذا الوزن، وأن تكون خامتها جيدة، خاصة منظقة الظهر، كي لا تتسبب في التحميل على ظهر الطفل.

شكل الحقيبة

يجب اختيار حقيبة يمكن للطفل حملها دون مساعدة الآخرين، وأن تكون أحزمة الكتف عريضة، والتقسيم الداخلي كبير لفصل الطعام عن الكتب، وعلى الآباء اصطحاب طفلهم عند شراء الحقيبة المدرسية للتأكد من هذه الأشياء.

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المرحلة العمرية

لا يشترط أن يشتري الأطفال في مرحلة الحضانة حقيبة كبيرة، فيفضل الشنطة الصغيرة، أما الأطفال الأكبر قليلًا فيجب اختيار حقيبة مناسبة لأحجامهم، فإذا كان الطفل ضعيف البنيان فيجب أن تكون الحقيبة جرارة "ترولي"، وإن كان أكبر قليلًا فيمكن اختيار الحقيبة ذات أكتاف ومبطنة.

الألوان

تجنب الألوان الفاتحة عند شراء الحقيبة المدرسية حيث تتسخ سريعًا لتأثرها بالأتربة.