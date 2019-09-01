طريقة عمل الاستاكوزا في الفرن

الاستاكوزا رغم طعمها البحري اللذيذ إلا أنها ليست من الأكلات الشائعة التي تطهى في المنزل، ولكن يمكنك تقديمها بطريقة سهلة في الفرن، وتقدم مع السمك والكابوريا، والجمبري. المقادير استاكوزا بصل وثوم عصير ليمون كمون ملح وفلفل أسود كزبرة ناشفة زنجبيل بودر Advertisements طريقة تحضير الاستاكوزا تقطع الاستاكوزا إلى نصفين. يفرم الثوم جيدًا ويقطع البصل شرائح صغيرة وناعمة. يخلط الثوم والبصل ويضاف عصير الليمون، ويقلب. تخلط البهارات المشكّلة والفلفل الأسود والكمون والملح والزنجبيل. يوضع الخليط السابق مع خليط البصل. توضع التتبيلة في منتصف الاستاكوزا. يسخن الفرن على درجة حرارة متوسّطة، وتوضع الاستاكوزا لمدّة 30 دقيقة على الأقلّ.

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