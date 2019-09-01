طريقة عمل طاجن النوتيلا بمقادير بسيطة

يتناول البعض شيوكولاتة النوتيلا بكثرة لجمال مذاقها، إلا أن أسعارها قد يراها البعض مبالغا فيها، ولذلك قد تحتاج بعض السيدات لإعدادها في المنزل. وتقدم "هُن" طريقة عمل طاجن النوتيلا على طريقة الشيف غادة التلي. مقادير شيكولاتة النوتيلا كوب بندق. ملعقة صغيرة فانيلا. كوب سكر بودرة. نصف كوب كاكاو. Advertisements 5 ملعقة زيت. طريقة تحضير طاجن النوتيلا - اطحني البندق في الكبة جيدا حتى تخرج الزيوت ثم ضيفي السكر البودرة. - أضيفي الكاكاو واستمري في الخلط ثم أضيفي الفانيلا. - أضيفي الزيت تدريجيا حتى تحصلي على القوام الكريمي، واحفظيها داخل طاجن من الزجاج.

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