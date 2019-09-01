طريقة عمل كنافة أساور بـ4 مكونات فقط

تعتبر الكنافة الأساور من الحلويات الشامية المميزة، لذلك تقدم لكٍ "هُن" طريقة تحضيرها بطريقة سهلة للحصول على مذاق رائع. المكونات 1.5 كيلو من الكنافة. 2 كوب سمنة. مكسرات. شربات. طريقة تحضير الكنافة الأساور تقطع شرائط الكنافة بطول 7 سم. Advertisements نضع إصبعنا داخلها ونقوم بلفها حوله جيدا لعمل فجوة بالمنتصف. توضع في الصينية المدهونة بالسمن. توضع قطعة من المكسرات بالفجوة. تغطى الكنافة بالسمن جيدا. توضع في الفرن الساخن حتى يصبح لونها ذهبيا.

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