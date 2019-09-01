ميلانيا ترامب وبريجيت ماكرون تتنافسان في الإطلالات أثناء حضورهما "قمة السبع"

زوجات الرؤساء دائمًا ما يكون لهنّ التأثير الأكبر في مجالات كثيرة، ولا سيّما من النواحي الاجتماعية والقضايا العامة الخاصة بالمرأة وغيرها، وكذلك الكثيرات منهنّ يكنّ بمثابة مصدر وحي وإلهام للنساء، ولا سيّما في مجال الموضة والأناقة ومن زوجات الرؤساء المؤثرات في الوقت الحالي ميلانيا ترامب Melania Trump زوجة الرئيس الأميركي وبريجيت ماكرون Brigitte Macron زوجة الرئيس الفرنسي، وكلاهما اعتُبرتا من الأكثر أناقة، وفي أكثر من مناسبة شاهدناها معًا في إطلالات أنيقة وراقية، ومؤخرًا اجتمعتا مجددًا في مؤتمر في فرنسا، واعتمدتها تنسيقات وأزياء مميزة، لكن برأيكِ من بينهما الأكثر أناقة؟

ميلانيا تختار الأبيض وبريجيت في فستان أحمر قصير

مؤخرًا وفي المؤتمر الذي جرى في فرنسا شاهدنا كلًّا من ميلانيا ترامب Melania Trump وبريجيت ماكرون Brigitte Macron في إطلالات صباحية عملية وأنيقة، وقد اختارت الأولى فستان ماكسي باللون الأبيض بتصميم ناعم مزين بحزام على الخصر، وقد نسقت معه حذاءً من دون كعب وشنطة يد من الجلد من "هرمس" Hermes، أما الثانية فقد اختارت فستانًا باللون الأحمر مكشوف الأكتاف، وطوله وصل حدّ الركبة وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الجلد باللون البني.

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إطلالات ناعمة لكلّ من بريجيت ماكرون وميلانيا ترامب

في مناسبة أُخرى أثناء المؤتمر، شاهدنا كلًّا من ميلانيا ترامب Melania Trump وبريجيت ماكرون Brigitte Macron في إطلالات ناعمة وأنيقة، حيث اعتمدت بريجيت فستان ميدي باللون البيج بتصميم بسيط وقصة مستقيمة، ونسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون العسلي، بينما اختارت ميلانيا فستان بليسيه باللون الأبيض، مزينًا باكسسوار معدني على الخصر، ونسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي.

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هذه بعض الأمثلة عن الإطلالات التي جمعت بين ميلانيا ترامب Melania Trump وبريجيت ماكرون Brigitte Macron في مختلف المناسبات، شاهدي الصور واختاري من الأكثر أناقة برأيكِ، سيدة أميركا الأولى أم سيدة فرنسا.

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