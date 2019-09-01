بريانكا شوبرا تُنافس أكثر النجمات أناقة بإطلالات "تخطف القلوب"

نجمات بوليوود ينافسن نجمات هوليوود من نواحٍ عدة، ومؤخرًا لاحظنا أنهنّ بدأن بمنافستهنّ من ناحية الموضة والأناقة، وكثيرات منهنّ دخلن قائمة النجمات الأكثر أناقة لعدد كبير من المرات، ومنهنّ بريانكا شوبرا Priyanka Chopra التي تُعتبر اليوم واحدة من أشهر النجمات، إن كان في بوليوود أو في هوليوود أيضًا، ومؤخرًا شاهدناها في إطلالات لافتة تألقت بها في مختلف المناسبات الرسمية والكاجوال، ونافست أكثر النجمات الأناقة فيها، وإليكِ بعض الأمثلة.

فستان صيفي معرق تألقت به بريانكا شوبرا

إطلالة صيفية مميزة تألقت بها بريانكا شوبرا Priyanka Chopra اختارت فيها فستان ميدي معرقًا باللونين الأزرق والأبيض، بقصة ناعمة ومنسدلة، وقد زينت اللوك بشنطة يد صغيرة من الجلد باللون الأزرق، وصندل عملي باللون الأبيض ونظارات شمسية سوداء بتصميم عصري.

إطلالة مميزة من رالف أن روسو اعتمدتها بريانكا شوبرا

لاحظنا ميل بريانكا شوبرا Priyanka Chopra مؤخرًا لاعتماد الاطلالات الجريئة واللافتة، ومنها هذا اللوك الذي اختارت فيه تصميمًا من قماش الشيفون الأسود المزين بالريش من رالف أند روسو Ralph & Russo لحفل عيد ميلاد شقيق زوجها جو جوناس Joe Jonas، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ براق وحقيبة كلاتش كبيرة باللون الأسود.

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فخامة الأسود بأسلوب بريانكا شوبرا

لإحدى المناسبات شاهدنا بريانكا شوبرا Priyanka Chopra في اطلالة لافتة اعتمدت فيها اللون الأسود، وكانت عبارة عن توب أوف شولدر، نسقت معها تنورة ماكسي باللون الأسود من قماش الساتان، وأكملت الاطلالة بشنطة يد مميزة وصندل بكعب عالٍ.

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