نيويورك ـ لايف ستايل
نجمات بوليوود ينافسن نجمات هوليوود من نواحٍ عدة، ومؤخرًا لاحظنا أنهنّ بدأن بمنافستهنّ من ناحية الموضة والأناقة، وكثيرات منهنّ دخلن قائمة النجمات الأكثر أناقة لعدد كبير من المرات، ومنهنّ بريانكا شوبرا Priyanka Chopra التي تُعتبر اليوم واحدة من أشهر النجمات، إن كان في بوليوود أو في هوليوود أيضًا، ومؤخرًا شاهدناها في إطلالات لافتة تألقت بها في مختلف المناسبات الرسمية والكاجوال، ونافست أكثر النجمات الأناقة فيها، وإليكِ بعض الأمثلة.
فستان صيفي معرق تألقت به بريانكا شوبرا
إطلالة صيفية مميزة تألقت بها بريانكا شوبرا Priyanka Chopra اختارت فيها فستان ميدي معرقًا باللونين الأزرق والأبيض، بقصة ناعمة ومنسدلة، وقد زينت اللوك بشنطة يد صغيرة من الجلد باللون الأزرق، وصندل عملي باللون الأبيض ونظارات شمسية سوداء بتصميم عصري.
إطلالة مميزة من رالف أن روسو اعتمدتها بريانكا شوبرا
لاحظنا ميل بريانكا شوبرا Priyanka Chopra مؤخرًا لاعتماد الاطلالات الجريئة واللافتة، ومنها هذا اللوك الذي اختارت فيه تصميمًا من قماش الشيفون الأسود المزين بالريش من رالف أند روسو Ralph & Russo لحفل عيد ميلاد شقيق زوجها جو جوناس Joe Jonas، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ براق وحقيبة كلاتش كبيرة باللون الأسود.
اقرا ايضاً:
إطلالات بريانكا شوبرا مع أجمل الفساتين لمناسبة عيد ميلادها
فخامة الأسود بأسلوب بريانكا شوبرا
لإحدى المناسبات شاهدنا بريانكا شوبرا Priyanka Chopra في اطلالة لافتة اعتمدت فيها اللون الأسود، وكانت عبارة عن توب أوف شولدر، نسقت معها تنورة ماكسي باللون الأسود من قماش الساتان، وأكملت الاطلالة بشنطة يد مميزة وصندل بكعب عالٍ.
قد يهمك ايضاً:
بـ "لوك" من التسعينات "بريانكا شوبرا" تتألق في أحدث ظهور لها
النجتمان بريانكا وصوفي تظهران بنفس "بدلة البيجاما" من "فيكتوريا بيكهام"
كانت هذه تفاصيل خبر بريانكا شوبرا تُنافس أكثر النجمات أناقة بإطلالات "تخطف القلوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.