شروط إزالة الشعر بالليزر.. 8 أمور لا بد من اتباعها لنجاح العملية

يعد إزالة الشعر الزائد بالليزر، واحدا من أفضل تقنيات إزالة الشعر في العالم، وفقًا لتقرير الجمعية الطبية الأمريكية "The American Medical Association، وتلجأ العديد من الفتيات لتلك التقنية في الوقت الراهن، خاصة بالمناطق الحساسة والوجه.

الدكتورة نهى علي، أخصائية الأمراض الجلدية، أشارت إلى بعض الخطوات والنصائح كشروط لاستخدام تقنيات الليزر في إزالة الشعر، خلال بيان لها، تضمن الآتي:

شروط إزالة الشعر بالليزر

1- اختيار مركز طبي صحي، ومرخص.

2- حماية المنطقة المراد علاجها من التعرض للشمس مدة لا تقل عن شهر أو شهر ونصف، لأن ذلك يسبب حروق الشمس، مع استخدام واقي الشمس طوال فترة العلاج.

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3- تجنب تشقير الشعر أو إزالته بالشمع قبل شهر من العلاج.

4- أخذ مضاد للفيروسات قبل العلاج وبعده في حالة الإصابة السابقة بمرض الهربس.

5- تجنب تناول الأعشاب أو الأدوية الحساسة للضوء قبل العلاج مدة لا تقل عن 24 ساعة.

6- يجب وضع جيل تبريد أو جهاز تبريد خاص على الجلد لحماية الطبقة الخارجية للبشرة، والسماح لضوء الليزر باختراق الجلد.

7- بعد الانتهاء من جلسة إزالة الشعر بالليزر توضع كمادات الثلج أو الماء البارد مع كريمات مضادة للالتهاب على المنطقة المعالجة.

8- عدم استخدام مستحضرات التجميل أو الكريمات على المنطقة المعالجة بأشعة الليزر.