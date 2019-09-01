نباتات الزينة والتهوية.. نصائح لغرفة نوم مريحة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

نلجأ يوميًا إلى غرفة النوم للشعور بالراحة والاستجمام، لذلك يفضل أن تكون متجددة بين الحين والآخر. وفيما يلي مجموعة من النصائح لتجديد الانتعاش في غرفة النوم، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين:

1- أفضل طريقة لتجديد الهواء في غرفة النوم عبر إضافة مجموعة من "فازات النباتات".

2- تغيير الأغطية بشكل منتظم يمنحك شعوراً بالانتعاش والتجدد والنشاط.

3- تأكد من فتح النوافذ من وقت لآخر لتغيير الهواء والسماح لدخول الضوء إلى الغرفة.

4- للشعور بالاندماج مع الطبيعة، يمكن رسم لوحات طبيعية على جدران غرفة النوم.

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5- وضع الأغطية والوسائد في الشمس لبعض الوقت للقضاء على الجراثيم.

6- يمكن التخلص من روائح العفن والروائح المزعجة الأخرى عن طريق صودا الخبز التي تحيد الروائح الأخرى.

7- استخدام شمعة تساعد على نشر روائح الزيوت الطبيعية في غرفة النوم.

8- ديكور غرفة النوم بمفهوم منعش مثل ديكور البحر أو الشاطىء.

9- استخدام أغطية ووسائد مصنوعة من أقمشة طبيعية أو عضوية لتجنب المواد السامة.

10- تعليق ستائر شفافة تساعد على دخول أشعة الشمس إلى الغرفة.