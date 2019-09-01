أعراض مرض السل.. 7 علامات من بينها فقدان الشهية

رغم أن الجسم قد يؤوي البكتيريا التي تسبب مرض السل، إلا أن الجهاز المناعي يمكن أن يمنع إصابتك بالمرض. لهذا السبب، يميز الأطباء بين:

السل الكامن

في هذه الحالة، يكون لديك عدوى السل، ولكن تبقى البكتيريا في جسمك في حالة غير نشطة ولا تسبب أي أعراض.

السل الكامن، المعروف أيضًا باسم عدوى السل غير النشطة أو السل، ليس معديًا، ولكنه يمكن أن يتحول إلى مرض السل النشط، لذلك العلاج مهم للشخص المصاب بالسل الكامن وللمساعدة في السيطرة على انتشار السل.

السل النشط

هذه الحالة تجعلك مريضًا وفي معظم الحالات يمكن أن ينتشر وينتقل إلى الآخرين، ويحدث في الأسابيع القليلة الأولى بعد الإصابة بكتيريا السل، أو قد تحدث بعد سنوات.

تشمل علامات وأعراض السل النشط ما يلي:

سعال

السعال الذي يستمر 3 أسابيع أو أكثر، ويمكن أن يكون دموي.

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ألم

يشعر المريض بألم في الصدر، أو ألم في التنفس أو السعال.

فقدان الوزن

يحدث فقدان الوزن عن غير قصد.

إعياء

بشكل مرضي مستمر.

حمى وتعرق ليلي

قشعريرة وبرد

فقدان الشهية

يمكن أن يؤثر مرض السل أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الكليتان أو العمود الفقري أو المخ.

عندما يحدث السل خارج رئتيك، تختلف العلامات والأعراض تبعًا للأعضاء المعنية. على سبيل المثال، قد يعطيك مرض السل في العمود الفقري آلام الظهر، وقد يتسبب مرض السل بالكلى في تلوث دمك.