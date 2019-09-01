ما هى المخاطر الصحية لإجراء عملية تجميد البويضات؟

منذ إعلان شابة مصرية تدعى، ريم مهنى، عبر حسابها على فيس بوك، أنها جمدت بويضاتها منذ عامين، بدأت العديد من التساؤلات الطبية المتعلقة بتلك الخطوة في الظهور، من بينها مخاطر إجراء تلك العملية.

وفيما يلي أبرز المخاطر، التي يمكن أن تصيب المرأة خلال عملية تجميد البويضات، وفقال لموقع "مايو كلينيك" الطبي:

- يمكن أن تسبب أدوية حقن الخصوبة، التي تستخدم في تحفيز عملية الإباضة، في تورم المبيضين، أو الشعور بألم فيهما، عقب استخراج البُوَيضات.

- الإصابة بإسهال.

- الشعور بألم شديد في منطقة البطن.

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- الإصابة بالغثيان والقيء.

- يمكن أن تسبب "إبرة البزل"، المستخدمة في استخراج البويضات في الإصابة بالنزيف، أو تسبب ضررا للمثانة والأوعية الدموية.

يمكن أن تُسبب "إبرة البزل" أيضا، ضررا للمثانة والأوعية الدموية.

ونشرت ريم مهنى، مقطع فيديو، عبر حسابها على فيس بوك، شرحت خلاله ما حدث معها خلال العملية، قائلة: إن "الطبيب فتح منطقة البطن لديها 3 أو 4 فتحات صغيرة، سحب من خلالها البويضات، ووضعها داخل ثلاجة لحفظها وتجميدها"، مشيرة إلى أن العملية لم تستغرق سوى ساعة واحدة، وزعمت أن "البويضات يمكن حفظها لمدة 20 عاما".

وعن سبب قيامها بتجميد بويضاتها، قالت إنه "كان لديها اقتناع بأن الزواج أنسب بعد سن الثلاثين، لكنها لم تضمن أن يحدث ذلك في السن ذاته، الأمر الذي أرجعته لحين مقابلة الشخص المناسب، وهو ما يمكن أن يأخر الزواج إلى سن 46 على سبيل المثال، الأمر الذي قد يعرقل عملية الحمل".