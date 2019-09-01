الامارات | شجار على "حزام الأمان" تسبب في قتلها دهساً!

شكرا لقرائتكم خبر عن شجار على "حزام الأمان" تسبب في قتلها دهساً! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت فتاة، مصرعها بعد حادثة مأساوية، وقعت بطريق مظلم في أحد شوارع مدينة بيمبروكشاير، غربي ويلز.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، ، أن موظفة العناية المنزلية الشابة فانيسا كولينز- سميث، والتى تبلغ من العمر 25 عاما، نزلت فجأة من سيارة أجرة، عقب شجار مع سائق بسبب عدم استخدامها حزام الأمان.

وقالت الصحيفة إن مركبتين كانتا تسيران في الشارع المظلم نجحتا بصعوبة في تفادي الاصطدام بالفتاة التي ظهرت فجأة على الطريق، لكن سيارة ثالثة صدمتها بقوة، حيث لقيت مصرعها.

وأفاد سائق السيارة التي صدمتها بأنّه لم يرها، كونها كانت ترتدي ملابس سوداء.

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أما سائق سيارة الأجرة، فقد قال في شهادته إنه طلب من الفتاة مرارا وضع حزام الأمان، لكنها رفضت، وعندما ارتفع صوت الإنذار في المركبة أصبحت أكثر سوءا تجاهه.

وفي النهاية، خرجت الفتاة من المركبة دون تدفع الأجرة، إثر الشجار، لكنها وجدت نفسها في شارع مظلم، حيث قتلتها سيارة مسرعة.

لكن والدة الضحية أثارت شكوكا بشأن رواية سائق سيارة المركبة، إذ قالت في محكمة بريطانية إن ابنتها لم تعترض يوما على ارتداء حزام الأمان في السيارات.