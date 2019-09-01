طريقة عمل عجة البيض

حضري لعائلتك عجة البيض، وقدميها مع الجبن الأبيض على العشاء، بدلًا من الأطباق المعتادة والتقليدية، وإليكِ الطريقة بخطوات الشيف شربيني. مكونات عجة البيض 4 وحدات بيض بطاطس مسلوقة جبنة مبشورة جبنة موتزاريلا بهارات فلفل الوان بصل ثوم شبت بقدونس كزبرة خضراء ملح Advertisements فلفل أسود زيت طريقة تحضير افرمي البصل مع تشويحه في الزيت، حتى يصبح ذهبي اللون. أضيفي مكعبات البطاطس المسلوقة والخضرة المفرومة أيضًا، ثم ضعي البهارات والكمون والفلفل. اخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود، وأضيفيه إلى الخليط، ثم ضعي على الوجه جبنة مبشورة.

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