طريقة عمل كوكتيل الفراولة مع الكريما

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري كوكتيل الفراولة مع الكريما، على طريقة موقع "كوكباد". المكونات: كوبان من الحليب السائل 8 حبات من الفراولة الناضجة حبتان من الموز 3 ملاعق كبيرة من السكر Advertisements حبة من التفاح الأحمر، مقطعة كريما جاهزة والشوكولاتة سائلة، للتزيين طريقة التحضير: 1- تضاف المكوّنات إلى الخلاط الكهربائي، حتى يتشكّل خليط ناعم. 2 -يصب في أكواب حتى منتصفها، ويزيّن وجه كل كوب بالكريما الجاهزة والشوكولاتة السائلة. (هذه المقادير تكفي لثلاثة أشخاص).

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