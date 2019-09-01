أطول رحلة بحرية في العالم تزور 113 وجهة سياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
من المزمع أن تبحر أطول جولة بحرية في العالم على متن سفينة تابعة لشركة فايكنج كروزيز يوم الأحد القادم في رحلة مدتها 245 يوماً، وفقًا لـ"24" إماراتي.
وستمر السفينة السياحية بست قارات وتتوقف في 113 وجهة سياحية في 59 دولة. وتبلغ تكلفة حجز مقصورة في السفينة ما يقرب من 90 ألف دولار أمريكي.
ويغطي المبلغ الإجمالي للرحلة، وجبات الغداء والمرطبات وبعض الوجبات الخفيفة الأخرى، كما سيتم تزويد المصطافين برحلة مجانية واحدة في كل بلد تتوقف فيه السفينة.
وتقدم السفينة الفاخرة العديد من وسائل الراحة مثل حمامات السباحة وقاعات اللياقة البدنية، وعروض سينمائية مميزة، إضافة إلى تناول الطعام في أحد المطاعم الثمانية التي تتواجد على متن السفينة.
بالإضافة إلى ما سبق، سيتم إقامة العديد من الحفلات الموسيقية والمحاضرات والفعاليات الترفيهية الأخرى خلال إبحار السفينة.
وستشمل المحطات الأكثر تميزاً، الحاجز المرجاني العظيم، والأهرامات المصرية، وغابات الأمازون المطيرة.
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