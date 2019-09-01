نانسي عجرم تتضامن مع الفلسطينية إسراء غريب: "الشرف مش بالقتل"

تضامنت الفنانة نانسي عجرم، مع هاشتاج "كلنا إسراء غريب"، الذي تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب وفاة الفلسطينية التي أثارت ضجة بعدما زعم رواد "السوشيال ميديا" أنها توفيت نتيجة تعذيب أسرتها لها.

وكتبت نانسي عجرم عبر صفحتها على "تويتر": "الشرف مش بالقتل.. الشرف مش بالضرب والتعذيب والتعنيف، واليوم وبأعلى صوت العدالة لازم تتحقق والقاتل لازم يتعاقب ويتحساب.. هو وحده المجرم مش البنت اللي حبِّت وراحت تشوف خطيبها".

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وتفاعل متابعوها مع المنشور، حيث علقت إحداهن: "كلنا ممكن نكون مكان إسراء لو سمحت الظروف.. وممكن في المستقبل نكون مكانها"، وقالت أخرى: "مش بس اللي قتلها مجرم حتى اللي سمع صراخها وهي تتعذب وتتعنف مجرم وحتى اللي فتن عليها من الغيرة حتى تتعذب كمان مجرم، الله يرحمها وإن شاء الله حقها مش هيروح".

وكانت وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، التي حدثت في 22 أغسطس الجاري، في بلدة بيت ساحور ببيت لحم في فلسطين، أثارت الكثير من الغموض، ويكمن وراء وفاتها روايتان، الأولى بأن الوفاة جاءت طبيعية نتيجة إصابتها بجلطة، وفي مقابل ذلك توجد رواية أخرى، وهي مطالبة المنظمات النسوية بالتحقيق في وفاتها وذلك بعدما انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "إسراء" تعرضت لوصلة من التعذيب المبرح على يد ذويها من والدها وأشقائها، بسبب خروجها من وراء أشقائها، مع شاب كان ينوي خطبتها.