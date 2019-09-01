الامارات | الحرم النبوي.. بعدسة «خليفة سات» من الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الحرم النبوي.. بعدسة «خليفة سات» من الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صورة فضائية واضحة وعالية الدقة، للمسجد النبوي في المدينة المنورة، التقطها القمر الاصطناعي الإماراتي «خليفة سات». ويمتلك «خليفة سات»، خمس براءات اختراع، وصُنع بالكامل بمختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، على أيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%؛ إذ يُعدّ أكثر الأقمار الاصطناعية تطوّراً في فئته على مستوى العالم، وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وتستخدم صوره في مجموعة متنوّعة من متطلبات التخطيط المدني، والتنظيم الحضري والعمراني، كما يسهم في رصد التغيرات البيئية ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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