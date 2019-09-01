الامارات | أحمد مجان في «تحدي لندن»: تأسيس جمعية للمخترعين في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجان في «تحدي لندن»: تأسيس جمعية للمخترعين في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة النادي العلمي في دبي، المبتكر الإماراتي أحمد عبدالله مجان، عن تأسيس جمعية للمخترعين في الإمارات، مشيراً إلى أن الجمعية ستسعى إلى تبني برامج علمية متخصصة لتأهيل الشباب ليصلوا إلى اختراعات تفيد البشرية.

وأعلن مجان عن المبادرة الإماراتية، خلال كلمة له في الحفل الختامي لمعرض تحدي المخترعين العالمي بلندن، الليلة قبل الماضية، مضيفاً أن الجمعية ستحرص على إقامة دورات متخصصة ومؤتمرات ومعارض وملتقيات ذات صلة.

من ناحيتهم، رحب ممثلو الاتحاد العالمي للمخترعين، وجمعيات دولية مشاركة في تحدي معرض بريطانيا العالمي للاختراع والتجارة (ITE) 2019، بالمبادرة الإماراتية الجديدة لدعم المخترعين والمبتكرين. وقال مجان، خلال الحفل الذي حضره ممثلاً عن سفارة دولة الإمارات في لندن، إن الجمعية تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة بالاهتمام بالمخترعين، لافتاً إلى تشكيل لجنة تأسيسية برئاسته، رفعت تصوراً شاملاً عن مشروع الجمعية لوزارة تنمية المجتمع. من ناحيتها، أشادت نائب السفير، روضة محمد العتيبة، بالدعم الذي توليه القيادة للمخترعين الإماراتيين، منوهة بجهود أحمد مجان، وبفكرة إنشاء جمعية للمخترعين في الإمارات، وأشارت إلى النقلة النوعية في مسيرة أحمد مجان، وباختياره للمرة الأولى محكّماً دولياً وضيف شرف لتحدي معرض بريطانيا للمخترعين. ولفتت العتيبة إلى الحضور المميز للإمارات في محافل الاختراع العالمي، ودعم الدولة لبرامج وجوائز الاختراع، واعتمادها شهراً سنوياً للابتكار.

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وعن أهداف جمعية المخترعين الجديدة، أوضح مجان أن من أبرزها «دعم القدرات الوطنية في مجال الاختراع، والارتقاء بالمخترعين من الناحية الفنية، وتطوير مهاراتهم من خلال إقامة الدورات المتخصصة والمؤتمرات والمعارض والملتقيات ذات الصلة، وتوفير كل السُبل للمخترعين لإبراز ابتكاراتهم، ودعمهم إعلامياً وفنياً وقانونياً». وأضاف أن الجمعية ستسعى إلى «التركيز على دور المخترع في المجتمع، وجعله مثالاً يحتذى، وإيجاد رواد من الشباب المخترع في كل المجالات، وإنشاء سجل وطني وجوائز في مجالات الاختراعات المختلفة، ودعم برامج إعداد وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة، وتنمية واستثمار الاختراعات بذاتها أو بالمشاركة مع الآخرين، وتقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية في مجالات الاختراعات، وإصدار المواد الإعلامية المتخصصة لنشر المعرفة والوعي في مجال الاختراع». وخلال الحفل توّج أحمد مجان عدداً من الفائزين والوفود المشاركة في «تحدي لندن».

أحمد مجان:

«الجمعية تهدف إلى الارتقاء بالمخترعين، وتطوير مهاراتهم بالدورات المتخصصة».