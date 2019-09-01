الامارات | صفاء أبوالسعود مفاجأة ختام «القومي للمسرح»

شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبوالسعود مفاجأة ختام «القومي للمسرح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت مسرحية «أيام صفراء» من إنتاج مركز الهناجر للفنون أبرز جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12 التي أسدل الستار عليها الليلة قبل الماضية.

تتناول المسرحية قضية الاختلافات الأيدولوجية وعدم قبول الآخر، من خلال قصة زوج وزوجة وشقيق الزوجة الذين ينتمي كل منهم إلى اتجاه فكري مختلف.

وفازت المسرحية بجوائز أفضل عرض مسرحي، وأفضل ديكور التي حصل عليها فادي فوكيه، وأفضل إخراج التي حصل عليها أشرف سند.

وتنافس على جوائز المهرجان 67 عرضاً مسرحياً على مدى أسبوعين ضمن ثلاث مسابقات، في دورة حملت اسم الممثل والمخرج الراحل كرم مطاوع.

وأقيم حفل ختام المهرجان على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وأحياه كورال أطفال أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو مصطفى محمود.

وكانت مفاجأة الحفل الفنانة صفاء أبوالسعود، التي شاركت في توزيع الجوائز، كما صعدت إلى المسرح لتشارك كورال الأطفال أداء أغنية «في الكتب قرينا»، التي قدمتها لأول مرة قبل أكثر من 25 عاماً.

وفي بقية الجوائز فاز وليد يوسف بجائزة أفضل تأليف مسرحي عن عرض «حدث في بلاد السعادة» من إنتاج المسرح الحديث.

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وفازت كريمة بدير بجائزة أفضل تصميم حركي عن عرض «حدث في بلاد السعادة»، فيما ذهبت جائزة أفضل موسيقى إلى جمال رشاد عن عرض «الطوق والأسورة»، مناصفة مع باهر جمال عن عرض «أيام صفراء».

وحصدت جائزة أفضل تصميم أزياء مروة عودة عن عرض «تسجيل دخول» مناصفة مع أميرة صابر عن عرض «أوبرا بنت عربي»، وحاز جائزة أفضل إضاءة محمد عبدالمحسن عن عرض «أيام صفراء»، مناصفة مع إبراهيم الفرن عن عرض «البؤساء».

وذهبت جائزة أفضل دور ثان رجال إلى حاتم الجيار عن عرض «سلطان الحرافيش» مناصفة مع عابد عناني عن عرض «أيام صفراء».

أما جائزة أفضل ممثلة دور ثان نساء فحصلت عليها نهاد فتحي عن عرض «أوبرا بنت عربي»، مناصفة مع مارتينا عادل عن دورها في عرض «الطوق والأسورة».

وفاز بجائزة أفضل ممثل في دور أول رامي الطمباري عن عرض «أيام صفراء»، مناصفة مع أحمد الرافعي عن عرض «الرهان» من إنتاج نقابة المهن التمثيلية.

وأما جائزة أفضل ممثلة في دور أول، فكانت من نصيب رباب طارق عن عرض «أيام صفراء» مناصفة مع جيهان رجب عن عرض «طقوس الإشارات والتحولات» من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لعرض «سيما مصر» من إخراج خالد جلال وإنتاج صندوق التنمية الثقافية، وجائزة التميز لعرض «جريما في المعادي» من إخراج أشرف عبدالباقي.