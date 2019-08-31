سعاد صالح: الإتجار بـ"البويضات" حرام شرعا وصورة من أشكال الزنا

علَّقت الدكتورة سعاد صالح، الأستاذة بجامعة الأزهر والداعية الإسلامية، على إعلان فتاة مصرية تدعى ريم مهنا، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تجميد بويضاتها لحين العثور على "الزوج المناسب"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

وذكرت "صالح" أن الدول الأوروبية قامت بتجارب حول تجميد البويضات، من أجل تحقيق مصلحة إنسانية، لمن يرغب في الإنجاب، وهذا الأمر جائز شرعيًا بشرطة كتابة صاحبة البويضات بدقة شديدة وعدم التصرف فيها لأي شخص آخر وحينما تحتاجه في حالة التلقيح مع مني زوجها فإن هذا يكون جائزا ومشروعا.

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وأوضح الداعية الإسلامية أن تجميد البويضات من أجل الإتجار لامرأة أخرى تعاني من مشكلة في المبايض فهذا الأمر حرام، كون الاتجار بالبويضات صورة من صور الزنا، ويؤدي إلى اختلاط الأنساب، لذلك فإن تجميد البويضات من الشبهات التي تجمع بين الحلال والحرام.

واستشهدت بقول الرسول عليه السلام: "من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه".