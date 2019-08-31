بعد رسالته لأم أولاده.. أحمد السعدني لمنتقديه: "اللي فيّا مكفيني"

أعرب الفنان أحمد صلاح السعدني، عن استيائه الشديد، من الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد وفاة أم أولاده، والتي رحلت قبل أيام، إثر أزمة صحية مفاجأة، والرسالة التي وجهها لها، قائلًا: "طول عمري مبيفرقش معايا كلام الناس وكنت بلوم صحابي زي أحمد فهمي مثلاً إنه يقعد يشتم الناس اللي بتشتمه وأقوله أنت بتقرأ ليه أصلاً كبر دماغك".

وكتب "السعدني" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عمري ما اهتميت اقرأ التعليقات السلبية أو يمكن كنت محظوظ إني مكنتش بشوفها أو يمكن مكنش حد بيغلط فيا الحقيقة معرفش الوضع كان إيه لكن بعد البوست الطويل اللي أنا كتبته لصاحبة البوست حبيبتي وأم ولادي رحمة الله عليها، ومكنتش مهتم إن حد يقرأه ولا كنت عايز أعرف رأي حضراتكم فيه"، متابعًا: "لقيت صحابي قالوا لي إن في ناس شتمتني استغربت لإن اللي اتربينا عليه إنه لا شماتة في مواقف معينة بس مهتمتش برضه لأن اللي فيا مكفيني أساساً".

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وأضاف: "النهاردة بالصدفة كنت داخل أكتب تعليق على مدرب الأهلي الجديد بحاول أكسر حالة الجمود اللي أنا فيها والحمد لله فشلت فشل ذريع إني أكسرها والفضل لناس المفروض أنهم متابعين ليا المفروض برضه أنهم بيحبوني يعني آمال متابعني ليه عشان يشتموني؟؟ كلام البعض واللي أعتقد مخدش منهم 5 ثواني كتابة لكن الأكيد إنه خد وجع قلب وروح وخد من دمي وأعصابي اللي اتحرقوا كتير".

وتابع: "أنا لا هشتم ولا هعمل بلوك لحد ولا هقفل التعليقات، أنا هرجع زي ما كنت اكتب وانزل صور لنفسي، ولأي حد بيحبني وشخص محترم حتي لو اختلف معايا ومش عايز الهري ده ينسيني أشكر كل حد قريب مني وقف جنبي في شدتي وكل بعيد كان بيدعي للغالية بالرحمة ولينا بالصبر والأهم إني اكتشفت وأنا بكتب السطر ده إني كسرت حالة الجمود فعلاً الحمد لله والبوست اللي جاي هيكون عن المدرب بس شكل حظه إداله فرصة معايا أشوفه في الماتشات.. إلى لقاء مش قريب غالبًا".