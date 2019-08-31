مايا خليفة تكشف وجها آخر لحياتها: تعرضت للابتزاز والتهديد وأصبحت وحيدة بلا عائلة

في فقرة لم تتتخط الـ 3 دقائق، خرجت نجمة الأفلام الإباحية المُعتزلة ذات الأصل اللبناني مايا خليفة، للحديث عن كواليس أعمالها السابقة، وتفاصيل تمثيلها بعض المشاهد بالحجاب، فضلًا عن طُرق تعاملها مع أسرتها، بعدما باتت واحدة من أشهر نجمات صناعة الأفلام الإباحية، بخاصة لأنها تنتمي لجذور عربية.

وخلال مُقابلتها الأخيرة ببرنامج "Hard Talk"مع هيئة الإذاعة البريطانية "bbc"، أشارت صاحبة الـ 26 عاما، إلى إنها تعرضت للعديد من الابتزازات للاستمرار في العمل، مؤكدة إنه هُناك العديد من الفتيات، اللاتي يتعرضن للاستغلال حتى يقدمن تلك الأعمال.

قائلة: "تواصلت مع الكثير من الفتيات عبر البريد الإلكتروني، الذين أكدن أنهن ضحايا للتجارة الجنسية، بخاصة إن البعض منهن يوقعن على عقود غير مفهومة للعمل، فيصبحن أكثر عُرضة لاستغلال الرجال لهن".

عملت لفترة قصيرة.. ولكني أشعر بالخجل من الناس

وأردفت بطلة الأفلام الإباحية خلال حديثها أنها أصبحت تحتل المرتبة الأولى في بعض مواقع أفلام البالغين، رغم إنها لم تعمل سوى 3 أشهر فقط في 2015، موضحة إنه لا يمكنها حذف تلك الأفلام، بسبب ما حققته من مُشاهدات عالية، وبسبب المنتجين.

وعلى الجانب الآخر، أكدت "خليفة" إنها تشعر بالخجل والألم عندما تصطدم بالناس في الأماكن العامة، قائلة: "الجميع يحدق فيّ، فأشعر أنهم قادرون على رؤيتي بدون ملابس، ولم أعد أشعر بالخصوصية".

الخوف والتهديد سبب تمثيلي بالحجاب

وعن الضجة الواسعة التي افتعلتها "خليفة" قبل اعتزالها، بسبب ظهورها ببعض المشاهد مرتدية الحجاب، أكدت إنها فعلت هذا الأمر تحت تهديد المنتجين، قائلة: "قُلت لهم يا رفاق أنتم ستقودونني إلى القتل، لكنهم ضحكوا"، موضحة إنها اضطرت للخضوع لأوامرهم خوفًا منهم، لكنها فيما بعد تلقت تهديدات بالقتل من تنظيم داعش بسبب هذا الظهور.

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عائلتي تبرأت مني وأصبحت وحيدة

وعن موقف عائلتها، أوضحت الفتاة العشرينية، أن العائلة تبرأت منها، عقب معرفتهم بطبيعة عملها، مؤكدة: "أصبحت وحيدة وأشعر بالغربة، بخاصة عقب اعتزالي المهنة"، مضيفة: "أدركت أن بعض الناس لا يمكنهم التغاضي عن الأخطاء".

يذكر إن عائلتها اللبانية التي هجرت إلى أمريكا قالت، في بيان سابق عنها، إنها تأسف عن تصرفاتها اللاأخلاقية: "إننا ربما ندفع ضريبة الاغتراب والبعد من الوطن، حيث أولادنا يندمجون في المجتمعات التي لا تشبه بيئتنا وتقاليدنا وعادتنا".

مايا خليفة تعتزل الإباحية .. وترتبط

يذكر إنه في إبريل 2018، أعلنت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة مايا خليفة، اعتزالها، وتوقفها عن إنتاج أي أفلام جديدية نهائيًا دون رجعة في هذا القرار، وذلك بعدما تلقت تهديدات بالقتل من تنظيم "داعش" الإرهابي. لتعود الفنانة حديث الجدل من جديد، بعدما أعلنت خطبتها على طاهي سويدي، في مارس 2019.

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