فيديو.. "الإفتاء": لا يجوز للمرأة الخروج للعمل إلا بإذن زوجها

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال سيدة "هل يحق للزوج منع زوجته من الخروج للعمل مؤقتا وهل تفرض عليها الطاعة؟"، وذلك خلال مقطع فيديو عرضته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "يوتيوب".
وقال "شلبي"، إن عمل الزوجة يرجع للاتفاق بين الزوجين، حيث إن الزوجة مطلوب منها الإقامة في مسكن الزوجية ولا يصح أن تخرج للعمل أو غيره إلا بإذن الزوج، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".
وتابع: "الموضوع محتاج توافق بين الزوجين، مفيش حاجة اسمها تروح غصب عن زوجها أو بدون علمه".
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