منهم فين ديزل وأوباما.. تعرف على ملاذ مشاهير العالم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

ينتهز المشاهير فرصة عطلتهم الصيفية للهروب إلى المناطق الساحلية التي تتمتع بطبيعة خلابة وهدوء نسبي، لقضاء وقت ممتع بعيدًا عن الأضواء، ولعل بعضهم اتجه إلى منتجع كاسا دي كامبو في جمهورية الدومينيكان، الذي يعتبر من أفخم الوجهات المحببة لدى مشاهير العالم والأثرياء، وفقًا لـThe sun.

ومن أبرز مشاهير العالم الذين اعتادوا التردد على منتجع كاسا دي كامبو الذي يبلغ وتبلغ مساحته 7 آلاف فدان هم؛ جي زي وبيونسي وفين ديزل وبيل كلينتون وباراك أوباما، والمطرب الأمريكي الشهير فرانك سيناترا الذي يزور المنتجع عن طريق طائرته الخاصة.

وتبدأ سعر الغرفة في الليلة من 47 دولاراً أى ما يُعادل 700 جنيهًا تقريبًا.

ويتمتع المنتج بمنظر طبيعي خلاب كونه يطل على البحر الكاريبي، ويتسم بالأجواء الهادئة، كما يوفر كل عوامل الرفاهية.

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ويحرص المنتجع بحماية بالغة لخصوصية ضيوفه، عن طريق توفير نظام طرق خاص به، وفندق ومئات الفيلات و3 ملاعب جولف صممها بيت داي (مبتكر ملعب TPC Sawgrass الشهير) ومحطة كهرباء ومرسى يضم مجموعة من اليخوت الفاخرة ومطاعم مختلفة.

كما تحتوي الفيلات هناك على كل عوامل الرفاهية من صالة ألعاب رياضية وجاكوزي وحمام سباحة وعربات الجولف وسيارة للتجول في المنتجع، وملاعب البولو.

كما يتميز منتجع كاسا دي كامبو بتقديم أشهى الوجبات من الفاكهة الطازجة والعصائر والشاي واللحوم والنقانق والبيض والخبز المحمص والكرواسون والفطائر.

كما يضم المرسى عددًا من المراكب التي تحتوي على مطاعم مميزة، تسمح بالاختيار بين أشهى المأكولات حول العالم سواء اليابانية أو الإيطالية أو المكسيكية.