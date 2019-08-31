قالت نهى زهرة، مدربة مهارات حياتية، إن الخوف بشكل أكبر على الأطفال هو ما يدفعهم للوقوع بفخ المشكلات النفسية والتي تكون ناتجة عن الفقد وذكر الأمر كثيرا أمام الطفل سواء فقده أحد الآباء نتيجة الانفصال أو الوفاة.
وأضافت "زهرة" خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" والذي تقدمه الإعلامية سناء منصور، ورضوى حسن والمذاع على فضائية "DMC"، أن التوعية ومعرفة أصول التربية للأطفال يعطي المربي وزنا وثقلا يؤهل الطفل للتعامل الصحيح مع المجتمع، موضحة أن القادة عبر التاريخ لم تربهم الأب والأم "ناس كتير من القادة اللي موجودين فقدوا أحد الأبوين في سن صغير".
وأكدت مدربة مهارات حياتية أن الفقد يتبعه تعويض كبير من الله ويجب إعداد الطفل منذ النشأة على ذلك الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مدربة حياتية: يجب عدم تربية الأبناء على الخوف لتجنب المشكلات النفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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