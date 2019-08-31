بعد خطبته.. أحمد الشيخ يرد على الانتقادات عبر "فيسبوك": دول صحاب طليقتي وبيجاملوها

حرص لاعب الأهلي أحمد الشيخ، بعد خطبته أمس وإعلان الخبر عبر صفحاته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الرد على المنتقدين وذلك بعدما نشر صورة له مع خطيبته أثناء وضعها خاتم الخطوبة في إصبعه، معلقًا عليها "يا فرحة في وقتها جاتلي"، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي وخصوصًا الفتيات والسيدات اللاتي استنكرن فعلته، لا سيما في ظل الأزمة الحالية مع زوجته الحالية وأم ابنته "مكة"، بشأن النفقة.

وطالبت دينا السعيد طليقة أحمد الشيخ، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك"، بالتوقف عن الدعوات لها بعد إعلان "الشيخ" خطبته أمس.

ونشرت طليقة لاعب النادي الأهلي، قائلة "أولًا- يا جماعة محدش يبعتلي مسدجات تاني، دعواتكم فوق دماغي، بس أنا مش عندي موتة، أنا زي الفل، وربنا عوضني بأحلى بنت في الدنيا".

وتابعت طليقة "الشيخ" قائلة: "ثانيًا- من موقعي هذا، (كوكي) بتبعتله تبارك وبتقوله زي ما بتعرف تخطب يا بابي ابقى ابعت نفقتي الأول، اللي أنت موقفها عشان ربنا هيحاسبك".

الهجوم الكبير على اللاعب من قبل العنصر النسائي، دفعه للرد على أغلبهن حتى استنكر البعض حرصه على الرد.

حالة "الثورة" التي قادتها السيدات والفتيات ضد "الشيخ" وصلت إلى التحريم والدعاء عليه، فكتبت شيرين محمد في تعليقها على صورة الخطوبة: "حرقة قلب من اللي صبرت معاك وكبرت معاها وبقيت أحمد الشيخن والآخر إزاي أكمل معاها ده بقى معايا فلوس".

تعليق شيرين اللاذع دفع اللاعب للرد عليها قائلًا: "مش هرد برضه ولا هحكي أي حاجة لأن مش مستني منكم حاجة أهم شيء ربنا وكل الاحترام ليها علشان للأسف أم بنتي".

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المقارنة بين الطليقة والخطيبة وصلت لمرحلة من المبالغة، فكتبت سوما رضا: "أم مكة برقبتها وعارفة طبعك وأصلك ووقفت جنبك من قبل ما تتعرف.. هو ده شكرا لبنت الأصول.. أنا حزينة عليك"، فرد عليها الشيخ: "دي لو أختك مش هتقولي كده عموما هي إنسانة وربنا أعلم بكل شيء وليها كل الاحترام وليكي انتي كمان".

انتقادات البنات بشدة كان محل استنكار الشباب، متسائلين لماذا هذا الهجوم على اللاعب، فرد عليهم الشيخ: "لا دول صحابها بس وبيجاملوا من غير ما يحكموا بعدل ربنا وما يسمعوش من طرف واحد وإن شاء الله يتحاسبوا معاها في الآخرة".

كما علقت هدير عبدالوهاب، قائلة: "إنت عشان معاك فلوس روحت تتجوز تاني وافتريت لو كنت مكحرت زي زمان مكنش حد هيبص في وشك ولا أول ولا تاني، نعمل إيه بقا الفلوس بتجري في إيدكم تفتروا"، بينما علقت نورا السيد قائلة: "إحنا زعلانين على مراتك الأولى لأننا رغم إننا منعرفهاش حبيناها وزعلانين على قصص الحب اللي بتنتهي بشكل غريب كده وزعلانين أكتر على بنتك بس طبعا مش هنقول غير ربنا يسعدك".

بعض التعليقات لم يبالِ بها الشيخ، إلا أن بعضها دفعه للرد من شدتها فقال لإحدى الفتيات تُدعى فاطمة جمال كانت تستنكر عدم دفعه نفقة ابنته: "هو انتي متعلمتيش لا دين ولا تربية إن ربنا بيقول إن بعض الظن إثم، عموما برضه مش هرد نهائي، لأن في الأول والآخر في بنت بينا وهفضل أحترمها طول العمر علشان خاطر بنتي وربنا عالم بكل شيء، وعالم أنا بعمل إيه مع بنتي مهما حاولو يكدبوا عليكم ويزيفوا الحقيقة".