شاهدي أبرز أشكال حقائب اليد لخريف وشتاء 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت - آية شطوري:

إذا كنتِ في حاجة إلى حقيبة يد جديدة لفصل الخريف أو الشتاء، لا تنتظري حتى يأتي الشتاء واسبقي الجميع باختيار الأنسب لكِ من بين 30 شكل مختلف، نستعرضها لكش في الألبوم المرفق بالأعلى نقلا عن موقع cosmopolitan المتخصص في الموضة وما يهم المرأة:

اختاري الألوان الفاتحة التي ناسب جميع الأغراض والملابس الموجودة في خزانتك، مثل الأبيض والبيج، والجلد البني، وبالطبع الأسود، وتعتبر الخامة الناعمة ذات الفرو هي المناسبة لخريف وشتاء 2020 لحقائب اليد، وكذلك المصنوعة من جلد التماسيح ولثعبان.

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الحقائب ذات الحجم الصغير، الأفضل خصوصاً النانو التي ارتدها الكثير من النجمات العالمين مثل ريانا، لكن بالطبع هي لا تسع الكثير من أغراض النساء، لكن الأنسب لكِ هي الحقيبة التي لا تصغر عن ورقة الكراسة.

وتتعدد أشكال الحقائب بين المستديرة الكروية، والشكل المستطيل والتقليدي المربع، وتبدو الحقيبة المصنوعة من الأكريليك المربع الزرقاء هي الأنسب لسهرات منتصف الليل.

كما يمكنك اعتماد الحقيبة من الخامة الصوف لشكل مميز وعصري، باستخدام أشكال عصرية ومميزة علي الشكل الخارجي للحقيبة من خلال التطريزات الفضية أو الكاروهات.