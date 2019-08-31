الوزن المثالي لرضيعك خلال الأشهر الأولى من ولادته

يعتبر وزن الطفل علامة على صحته ونموه بشكل طبيعي، وتؤثر العوامل الوراثية على وزن وطول الطفل، ووفقًا لما ذكره موقع "Daily Medical"، فيما يتعلق بالوزن الصحي للطفل في عامه الأول.

متوسط الوزن الصحي للطفل عند الولادة

بعد فترة حمل كاملة، يكون الوزن الصحي للطفل ما بين 37 إلى 40 أسبوعًا بين 3 و3.5 كجم، ومتوسط الوزن الصحي للمولودة بعد فترة حمل كاملة 3 كجم، ويفقد الطفل 10% من وزنه بعد الولادة عادة.

متوسط وزن الطفل خلال الـ3 أشهر الأولى

ويصل متوسط وزن الطفلة خلال الشهر الـ3 أشهر الأولى إلى 5.78 كجم، ثم 7.3 كجم مع بلوغ الشهر الـسادس، ثم يرتفع إلى 8.7 كجم مع بلوغ 9 أشهر، ثم 9.7 كجم مع اكتمال العام الأول.

فيما يصل وزن الطفل خلال الشهر الثالث من ولادته إلى 6.35 كجم، ثم 8 كجم مع بلوغ الشهر السادس، ثم يرتفع إلى 9.5 كجم مع بلوع 9 أشهر، ثم 10.5 كجم مع اكتمال العام الأول.