سيرين عبدالنور تطل بالأبيض في "لوك ساحر"

خطفت سيرين عبدالنور الأنظار، بـ"لوك" ساحر خلال حفلتها الغنائية بمدينة صيدنا السورية، وارتدت فستان أبيض متعدد الطبقات من القماش الشفاف له فتحة V عند الصدر من تصميم "طوني ورد".

وظهرت سيرين، بتصفيفة شعر ناعمة، وكشفت عن زوج من أقراط الأذن الماسية، كما كان "الميكب" مناسبًا للزي وأجواء الحفل، فيما أكملت الـ"لوك" بسوار ناعم وخاتم.

نشرت سيرين، صورتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقة "حبيت أطل بالأبيض امبارح، وإنشاء الله كل أيامكن بيضاء، سوريا، صيدنايا".

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الصور لاقت إعجاب جمهور سيرين، والتي كان من بينها، "مين قدك لما تطل"، و"يقطع عمرك بالأبيض والأسود"، و"الأبيض يليق بك".