إليسا تتضامن مع الفلسطينية إسراء غريب: ما في شيء يبرر القتل.. الرجعية خلصت

تضامنت الفنانة اللبنانية إليسا، مع هاشتاج "كلنا إسراء غريب" الذي تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عقب وفاة الفتاة الفلسطينية، التي أثارت ضجة، بعدما زعم رواد "السوشيال ميديا" أنّها توفت نتيجة التعذيب المبرح الذي تعرضت له على يد أسرتها.

وعلقت إليسا، على الهاشتاج المتداول قائلة: "ما في شيء بيبرر القتل، ما شيء أبدًا، والشرف منو معلق بالبنت وحياتها الخاصة، خلصنا رجعية، بس الأسوأ من القاتل هو اللي بيبررلوا أو بيقلوا كنت ربيها عا جنب بدل ما تبهدل العيلة بالسمعة، القاتل هو السمعة السيئة، مش البنت اللي بتحب #كلنا_اسراء_غريب".

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وتلقت إليسا، الكثير من تعليقات متابعيها، الذين أعجبوا بمشاركتها في الهاشتاج المتداول أبرزها تضمن: "كنت منتظرتك تتكلمي شكراً اليسا لازم كل المشاهير يتكلمو بالموضوع عشان القضية تنتشر اكثر واكثر وناخذ حق إسراء"، "يا سلام عليك وعلى إليسا اللي بتحكي درر".

وكانت وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، التي حدثت في 22 أغسطس الجاري، في بلدة بيت ساحور ببيت لحم في فلسطين، أثارت الكثير من الغموض، ويكمن وراء وفاتها روايتان، الأولى بأن الوفاة جاءت طبيعية نتيجة إصابتها بجلطة، وفي مقابل ذلك توجد راوية أخرى، وهي مطالبة المنظمات النسوية بالتحقيق في وفاتها وذلك بعدما انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "إسراء" تعرضت لوصلة من التعذيب المبرح على يد ذويها من والدها وأشقائها، بسبب خروجها من وراء أشقائها، مع شاب كان ينوي خطبتها.