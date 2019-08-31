كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "تالا": شكرا لاختياري أما لكِ

احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلاد طفلتها "تالا"، مشاركة جمهورها صورة تجمعها بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "كارول" على الصورة قائلة: "أحلى ملاك.. شكرًا لاختياري أما لكِ، وعلى إسعادي بروحك الجميلة، خلال الأعوام الأربع الماضية".

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وتلقت الفنانة اللبنانية العديد من تعليقات متابعيها، منهم الإعلامية ريا آبي راشد التي علقت بعدد من "إيموشن" القلوب، بالإضافة إلى عدد من تعليقات متابعيها: "ما أحلا كتير بتشبهك"، "يالهوي دي كبرت.. ما شاء الله"، "منورين الحلوين".

يذكر أن "تالا" هي الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية كارول سماحة، من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، وخلال الفترة الماضية تداولت شائعات حول انفصال الثنائي، فظهرت "كارول" في مناسبات مختلفة دون خاتم الزواج، لكن نفت الفنانة اللبنانية شائعة طلاقها من زوجها.

وخلال استضافتها عبر برنامج "عرب وود" المذاع عبر فضائية "روتانا"، علقت "كاورل" على شائعات الطلاق قائلة: "مش عارفة ليه الناس حاطة في راسها إني مطلقة، أنا متجوزة وسعيدة بجوازي بمصر مع زوجي وليد مصطفى، ومعندناش مشاكل أبدا، وبرجع أعيد إني لا سمح الله لو أنا مطلقة مكنتش هعمل الأغنية".