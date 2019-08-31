فستان واحد بـ100 ألف جنيه.. يسرا في جلسة تصوير جديدة

أجرت الفنانة يسرا حوارا مع مجلة "بازار" الإيطالية في نسختها العربية، وظهرت على غلاف المجلة لشهر سبتمبر في جلسة تصوير وصفها البعض بـ"الجريئة".

ارتدت الفنانة يسرا إكسسوارات جلسة التصوير -التي شاركتها فيها الفنانة صبا مبارك- من ماركة "بولجاري"، وتميز "اللوك" بالفخامة والجرأة.

أحد الفساتين التي ارتدتها يسرا خلال جلسة التصوير، من ماركة "دولتشي آند جبانا"، ستايل (cocktail sequin) "أفشولدر" ضيق، معروض للبيع على أحد المواقع المتخصصة في التسوق عبر الإنترنت بسعر 5 آلاف و660 دولارا، أي ما يعادل 100 ألف جنيه، وارتدت عليه عقد من المجموعة الفخمة لـ"بولجاري".

وفي اللوك الثاني، ظهرت يسرا بفستان من اللون الذهبي، ولكنه تميز بجرأته وألوانه، فميزته فتحة من الجانبين، مع عقد من أحدث مجموعات بولجاري من المجوهرات الفخمة.

Advertisements

وفي اللوك الثالث، ظهرت يسرا بمظهر فرعوني مصري، مع إكسسوارات أبرزت ثقافة الفراعنة، كذلك من ماركة "بولجاري".

وقالت يسرا، في حوارها مع المجلة، حسب ما نشرت على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "عليك أن تؤمن بما تفعل، فهذا معيار الأسطورة الحقيقية، إذا كان هنالك أساطير في أيامنا هذه، لابد لها أن تأتي بشكل مختلف، فإننا نرى الآن أشخاصاً أسطوريين على مواقع التواصل الاجتماعي بأشكال مختلفة، ولم تكن شهرتهم نتاجاً لجهودهم، بل كانت ثمرة جهود الآخرين"

وعن "السوشيال ميديا، قالت يسرا: "كواحدة من آخر الرموز الذين لم يسمحوا لعالم التواصل الاجتماعي باختراق ما يلف حياتهم من غموض وخصوصية، فهناك ضرورة للحفاظ على هويتنا الحقيقية في عالم متخم بالرقمية⁣".⁣

الصور التي نشرتها يسرا عبر صفحتها لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهورها ومتابعيها وذلك عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها منتقدا لإطلالتها مثل، "احترام السن شيء مهم، بس للأسف نجومنا ما يعرفوش ده، عاوزين يفضلوا شباب علطول، يا ناس كل سن وليه حلاوته، وانتوا خدتوا حقكم وزيادة". بينما أشاد آخرون بجلسة التصوير قائلين، "نجمة والله"، و"إيه الجمال والحلاوة ديه انتي جميلة وقلبك طيب وجميل".