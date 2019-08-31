إطلالة جديدة لـ "ميريام فارس" بفستان الزفاف احتفالًا بمرور 5 سنوات على زواجها

نشرت مؤخرًا ميريام فارس صورة لها في فستان زفاف بتصميم ناعم باللون الأبيض، على حسابها الخاص على "إنستغرام"، وقد علقت على الصورة بأنها جاءت احتفالًا بتجديد عهود الزواج بينها وبين زوجها بعد 5 سنوات، وصفتها بأنها كانت مليئة بالحب، وقد بدت إطلالة ميريام مفعمة بالأنوثة والرومانسية، وقد ناسبها اللون الأبيض كثيرًا ولا سيّما مع سمار بشرتها، والجدير بالذكر أنّ هذه ليست بالمرة الأولى التي ترتدي بها ميريام فساتين سهرة بيضاء مشابهة لفساتين الزفاف، بل شاهدناها كثيرًا تتألق بهذا النوع من الفساتين في حفلاتها وعلى المسرح والسجادة الحمراء.

ميريام فارس تجدد عهود زواجها في فستان أبيض

جاء فستان ميريام فارس الناعم باللون الأبيض الذي اختارته لتجديد عهود زواجها بعد 5 سنوات، بتصميم أنثوي مصنوع من قماش التول المنسدلة والمطرز بحبات ناعمة من الترتر البراق، من دون أكمام، ومزين ومكشوف الظهر، وقد اعتمدت تسريحة شعرها المجعد مع اللوك وحملت باقة ورد ملونة.

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أجمل إطلالات ميريام فارس بالأبيض

كما ذكرنا فإنّ ميريام فارس من عشاق اللون الأبيض، وكثيرًا ما نراها في فساتين سهرة بتصاميم مميزة ومبتكرة من هذا اللون، تختارها لحفلاتها الغنائية على المسرح وفي مختلف المناسبات، وتتميز هذه الفساتين بكونها تجمع بين النمط الأنثوي مع لمسات عصرية مبتكرة، ودائمًا ما تكون متنوعة في تصميماتها، إن كان من ناحية قصة الأكتاف أو انسدال التنورة أو طول الأكمام، وقد جمعنا اليوم بالصور أبرز اطلالات ميريام فارس بالأبيض على مر السنوات.

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