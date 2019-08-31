لندن - لايف ستايل
دوماً ما تلفت عارضة الأزياء الشهيرة إيرينا شايك الأنظار لها أينما حلت بسبب شهرتها الواسعة فى عالم الموضة وارتباطها من قبل بنجم كرة القدم رونالدو ثم برادلي كوبر، قبل انفصالها عنه مؤخرًا مما أكسبها شعبية أكبر طوال الفترة الماضية.
ايرينا شايك، رصدتها عدسات مصورو الباباراتزي مؤخرًا أثناء عودتها من عطلتها التي قضتها فى أوروبا فى عدة دول هناك حيث ظهرت فى مطار جون كينيدي بمدينة نيويورك، وهي تتميز باللون الأبيض بالكامل التي رأته مناسبًا لها فى عودتها بعد تلك الرحلة التي استمتعت فيها برفقة ابنتها من برادلي كوبر.
التقرير الذى نشر فى موقع الديلي ميل أيضًا نفي ما تردد بخصوص اقتراب ارتباطها بشخص آخر بعد انفصالها الأخير حيث أكد أنها لا تنوي أن تبقى عزباء طويلاً ولكن فى نفس الوقت ترغب في الانتظار فترة أطول حتى تجد الشخص المناسب.
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كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة جديدة لـ إيرينا شايك تتألق باللون الأبيض أثناء عودتها من أجازتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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