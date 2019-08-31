موضة الفساتين الكشكش يُعد من الصيحات اللافتة للأنظار

لاشك أنّ موضة الفساتين الكشكش ظهرت بشكل كبير في الأعوام الماضية، ويبدو أنها حازت على إعجاب الكثير من الصبايا والمشاهير أيضًا، فلن نجد حدثًا كبيرًا أو مهرجانًا إلّا ونرصد الكثير من اطلالات النجمات بإحدى فساتين الكشكش، فهو من الصيحات اللافتة للأنظار، وهو ما يجعله مثاليًّا لفساتين الخطوبة.

فالعروس بحفل خطوبتها ولحظة التعارف الأولى بين أهل العريس، تحب أن تتألق كالنجمات في المهرجانات، لهذا لا بد أن تلقي نظرة على فساتين الخطوبة الكشكش، التي سوف تكون خيارًا جيدًا لاطلالاتِك.

من التصميمات المميزة والكلاسيكية التي تناسب الصبيّة الناعمة، هو هذا الموديل من ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti Limited Edition، باللون الفوشي، مع خامة التول المنسدلة، والكشكشة الطبقية التي تزيدكِ طولًا ورشاقة، بالإضافة إلى الكشكشة على الكم الخاص بالفستان.

أما إذا كنتِ تفكرين في اعتماد فستان قصير، فما رأيكِ بتصميم مخملي مع لمسة من الكشكش من بعض الخصر، بالإضافة إلى اللمسة الفوضوية على الجزء العلوي، تمنحكِ اطلالة راقية وأنثوية، كالموديل من إيلي صعبElie Saab ، مع اللون الأحمر الجريء.

هذا الفستان المميز من Giambattista Valli غيامبتيستا فالي، من التصميمات التي تناسب حفل خطوبتكِ بشدة، فمع التصميم القصير من الأمام والطويل من الخلف، والكشكش على الذيل، سيجعلكِ بالفعل وكأنكِ نجمة تسير على السجادة الحمراء.

أما إذا كنتِ تتمتعين بشخصية جنونية وجريئة، فلِمَ لا تفكرين بهذا التصميم من Iris van Herpen، المُصمم بالكامل من الكشكش، لاطلالة خاطفة لكل الحضور.

بهذا الألبوك إليكِ موديلات فساتين خطوبة كشكش لاطلالة مميزة لعروس الموسم.

قد يهمك ايضاً:

فساتين سهرة للمحجبات تمنحك إطلالة مميزة بانتقاء الفستان المنفوش

نصائح مثالية لتنسيق الاكسسوارات مع فساتين السهرة