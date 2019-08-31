العقرب أولا.. تعرف على الأبراج الأكثر حظا في سبتمبر: أخبار سعيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

إذا كنتم ممن يهتمون بالأبراج الفلكية، وينتظرون دائماً الحظوظ الشهرية، "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات الحظوظ لشهر سبتمبر، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقاً لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وهي كالتالي:

- العقرب(من23 اكتوبر حتي 21 نوفمبر):

بعد عناء طويل يحصل العقرب علي فرصة ممتازة بخصوص عمل أو مشروع، وسوف يكون الحظ حليفه بشكل كبير، لكن عليه التمهل فقط إلى نهاية الشهر حتى يحصل علي ما يريد، ويعتبر هو في المركز الأول من حيث الحظوظ.

- الحمل(21 مارس حتي 19 ابريل):

يحل في المركز الثاني من حيث الحظوظ في سبتمبر، الحظ حاليفك هذا الشهر بسبب اجتهادك الدائم، وانك لا تترك الفرص الجيدة تذهب من بين يديك.

- الحوت(19 فبراير حتي 20 مارس):

حاول أن تعمل بجهد هذا الشهر ليساعدك المشترى الذي سيكون في نطاقك، اعمل بجد حتى تحظى بما تريد عن قريب.

- الجدي(22 ديسمبر حتي 19 يناير):

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تعرضت لمشاكل عديدة منذ شهر تقريبًا، وتؤثر بالطبع عليك، لكن أخيراً هذه الفترة سوف تنتهي ببداية ظهور أخبار جيدة تبث فيك النشاط والحيوية من جديد.

- القوس(22نوفمبر حتي 21 ديسمبر):

في بداية الشهر لن تجد ما يدعمك لكن في وسط وآخر سبتمبر الحظ سيكون حليفك، وستحقق ما تحلم به بنسبة 70%، لكن لابد أن تعمل بجهد وتخطط لأهدافك.

- الأسد(23 يوليو حتي 22 اغسطس):

سوف تتلقى بعض التعليمات من القيادة العليا على صعيد العمل، ستراها ليست في صالحك، لكن لا تيأس لأن القادم سيكون في عونك وسيأتي لك خلال الأربع أيام الأخيرة في هذا الشهر.

- الثور(20 ابريل حتي 20 مايو):

ستحظى بفرصة جيدة هذا الشهر للانتقال من مكان عملك، لكن لابد أن تحذر من المحيطين بك، خاصة الأشخاص المقربون إليك ولا يحبونك.

- الدلو(20 يناير حتي 18 فبراير):

أنت شخصا عفويا في تصرفاتك، ويؤهلك ذلك لإيجاد حظوظ كثيرة في الحياة بسبب محبة الآخرين لك.