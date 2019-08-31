11 إطلالة للملكة رانيا بالثوب الأردني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

لا شك أن جلالة الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، جلالة الملك عبد الله الثاني هي واحدة من أشهر أيقونات الموضة في الوقت الحالي، تحرص في إطلالتها على اختيار القطع العصريّة والتنسيقات الأنيقة، وتزيّنها بالإكسسوارات الفاخرة وأحذية الكعب العالي.

وهي كذلك ملكة أردنيّة فخورة بعروبتها وبثقافة بلدها، حيث تتألق بالثوب الأردني الذي يحمل تطريزات دقيقة صنعته أيادي أردنيّة من فترة لأخرى، ارتدت أحد الثياب الأردنيّة في زيارة رسميّة إى هولندا العام الماضي، وشكرت عليه سيدات منطقة السلط، فيما حرصت على اختيار الثوب الأردني عند زياراتها إلى المناطق والمحافظات الأردنيّة في السنوات الأخيرة، وفقًا لمجلة "vogue".

تضفي جلالة الملكة رانيا لمسات شخصيّة بسيطة إلى إطلالاتها بالثوب الأردني، فتختار الأقراط والقلادات الناعمة التي رصّعت بالأحجار الكريمة الملوّنة، وترتدي الكعب العالي بتصميم كلاسيكي بسيط، أما شعرها فتحرص على أن يٌسرّح بأسلوب كلاسيكي في شنيون سفلي أو يرفع نصفه إلى الخلف.

اطّلعوا على ألبوم الصور المرفق بالموضوع على صور الملكة رانيا بالثوب الأردني التقليدي.