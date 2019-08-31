بالصور - تعرف على صيحات أزياء العمل لخريف 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

يُفضل الرجال ارتداء الأزياء الجذابة في فصل الخريف خاصة خلال فترات العمل اليومية، وللحصول على إطلالة جذابة في آخر صيحات الموضة العالمية للحصول على أفضل الأزياء المتميزة في المتاجر.

وفي السطور التالية، يقدم "الخليج 365" أبرز الألوان والخامات والتصاميم لأزياء خريف 2020، لإطلالة عصرية يومية:

استخدم بيت الأزياء العالمي Hermès الفرنسي الألوان الفاتحة لإطلالات الخريف والشتاء، خاصة البناطيل، مثل الأبيض، والوردي، والبيج، والزهري، والأصفر.. والألوان الزاهية هي الأبرز للرجال للشتاء والخريف 2020، بينما تصاميم البنطلون يستمر معنا موضة البنطالون الواسع الكلاسيكي المخطط، وكذلك البدل الكاملة بالألوان الفاتحة.

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وأخذ البليزر مكانة مهمة بين أغلب مصممي الأزياء في آخر عروض الأزياء في باريس ولندن، مثل الكاروهات المضلع الواسع، والسادة المزين بالجيوب على جانبي الجاكت.

كما ظهرت المعاطف الطويلة المنقوشة بالورود والرسومات العصرية الجرافيتي الملونة بالوردي والأخضر، واعتمد المصمم العالمي Valentino الأسود كلون أساسي لإطلالة الرجل اليومية في العمل من خلال جميع القطع البنطالون والجاكت والبليزر والمعطف وكذلك الحذاء والحقيبة.

وبينما كانت الخامات الأكثر رواجًا في 2020 للرجال الملابس القطنية والجبردين والصوف الشتوي لإطلالات الليلة الممطرة، لم يظهر الجلد بشكل كبير سواء في عروض Valentino أو Hermès.

واستخدام Hermès الإكسسوار الرجالية لتكمل الإطلالة اليومية العملية التي تتكون من حقيبة يد للرجال ليحفظ بها أغراضه، واستخدم الخامة الجلدية واللامعة "vernah" بالألوان القاتمة مثل الأسود والبني والأخضر الزيتي.