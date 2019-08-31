تنانير ماكسي أنيقة تستقبلين بها فصل الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:38 مساءً - التنورة، بشكل عام، تعتبر من القطع المفضلة بالنسبة للسيدات من مختلف الأعمار، حيث أن التنورة القصيرة تفضلها الشابات والتنورة الميدي تفضلها السيدات والتنورة الماكسي هي المفضلة بالنسبة للنساء من مختلف الأعمار والأذواق، وهذا الموسم كانت من الأكثر رواجاً وشاهدناها بكثرة ضمن مجموعات خريف 2019 وهي بالفعل مثالية لهذا الطقس الذي يجعلنا نقع في الحيرة عند اختيار إطلالاتنا، حيث لايكون البرد قد اشتد وبعض الأيام تكون دافئة ومشمسة. والتنانير الماكسي، على أنواعها، خيار مثالي لهذا الطقس. وقد اخترنا لك اليوم أجمل موديلات تنانير ماكسي من أحدث إصدارات دور الأزياء العالمية. شاهدي الصور واختاري الموديلات التي تعجبك.



موديلات تنانير ماكسي موضة هذا الموسم

تنانير ماكسي أنيقة





تنوعت موديلات التنانير الماكسي التي شاهدناها ضمن مجموعات هذا الموسم، حيث شاهدنا منها القصات الواسعة والقصات المنسدلة الناعمة والقصات الضيقة القريبة من الجسم، ومنها المزين بالكشكش أو بالكسرات التي امتدت على طول التنورة. وبالنسبة للألوان، فقد تدرجت بين الحيادية مثل الأسود والأبيض، وبين الحيوية أو المعرقة وأيضاً درجات الميتالك. وقد شاهدنا أجمل التصاميم لدى كل من "برادا" Prada، "ماكس مارا"MaxMara، "جيامباتيستا فالي" Giambattista Valli، "ايترو" Etro والقائمة تطول.



اعتمدي التنورة الماكسي لمختلف المناسبات

تنانير ماكسي أنيقة



التنانير الماكسي مثالية لمختلف الإطلالات والمناسبات، حيث من الممكن أن تنسقيها مع تيشرت قطنية وحذاء رياضي لإطلالة صباحية كاجوال أو مع قميص ناعم لإطلالة أنيقة في العمل، أو من الممكن أن تعتمديها مع حذاء كعب عالٍ وتوب رسمية، لإطلالة مسائية مميزة.



شاهدي أجمل موديلات تنانير ماكسي موضة هذا الموسم، واختاري التصميم الذي يعجبك لتتألقي بأسلوب أنيق وعصري.

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