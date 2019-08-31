كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:38 مساءً - أضيفي على إطلالاتك الجامعية هذا الموسم لمسة من العصرية الأنثوية من خلال اعتماد موضة عقود التشوكر choker الجريئة التي تعد واحدة من أحدث صيحات مجوهرات 2020 القادم.

ألقت عقود التشوكر choker رواجاً كبيراً في صفوف عاشقات الموضة والفاشينيستا، فطرحتها العديد من العلامات التجارية ضمن مجموعاتها الحديثة لتكون إضافة مثالية إلى صندوق مجوهرات فتيات الجامعة الساعيات إلى الحصول على إطلالة عصرية، مميزة وتعبّر عن إطلالتهن الجامعية وشخصيتهنّ المواكبة للصيحات.

موديلات تشوكر choker موضة مجوهرات 2020 لفتيات الجامعة



وقد اخترنا لك اليوم عزيزتي أجمل تصاميم عقود choker الجريئة، الأنيقة والمتنوّعة، والتي ستمثل إضافة مثالية لإطلالتك الجامعية.

موديلات تشوكر Choker جريئة لإطلالات الجامعة 2020

تشوكر Choker من مجوهرات إم كيه إس لإطلالات الجامعة

تشوكر Choker من مجوهرات إم كيه إس لإطلالات الجامعة



يعبر هذاالتشوكر Choker من علامة إم كيه إس MKS عن الأناقة البالغة، حيث يجسد الطابع الجمالي والرومانسي. صمم بحلي على شكل هلال من الذهب الأصفر، ومجموعة من النجوم المرصعة بألماس بالإضافة إلى حلقة شفافة لتبدو الحلي وكأنها طافية.

يمكنك تنسيقها مع قميص جينز وتنورة قصيرة عصرية لانطباع لا ينسى.

تشوكر Choker من روزانتكا لإطلالات الجامعة

تشوكر Choker من روزانتكا لإطلالات الجامعة



من علامة روزانتكا Rosantica، اخترنا لك هذا التشوكر choker المميز لإطلالات نهارية في الجامعة أو حتى مسائية لسهراتك مع الأصدقاء. تترابط سلاسله النحاسية الذهبية بشكل دقيق لتزين عنقك.

نسّقيه مع بلوزة بياقة منخفضة لإبراز جماله.

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تشوكر Choker من ناتاشا شفايتزر لإطلالات الجامعة

تشوكر Choker من ناتاشا شفايتزر لإطلالات الجامعة



لن تكتمل إطلالاتك الجامعية لعام 2020 بدون هذا التشوكر choker من علامة ناتاشا شفايتزر Natasha Schweitzer المبتكرة لأكسسوارات فاخرة. تم تصميمه من الفضة الإسترلينية المطلية بالذهب عيار 14. وتتكون من سلسلة رفيعة متصلة بحبتين من لؤلؤ المياه العذبة تزينان الحلية المتدلية المستديرة.

يمكنك تنسيقها مع بلوزة مطبوعة أو قميص أبيض لإطلالة مفعمة بالأنوثة.

تشوكر Choker من مارلي لإطلالات الجامعة

تشوكر Choker من مارلي لإطلالات الجامعة



من علامة مارلي Marli اخترنا لك هذا التشوكر choker الذي تم تصميمه للفتيات الجامعيات ذوات حس الأزياء العالي والميل إلى الجمال الخالد. هو مستوحى من حقبة الآرت ديكو في عشرينيات القرن الفائت، مصنوع من الذهب الأصفر ومزين بألماسات براقة التي تضفي عليه لمسة عصرية أنيقة.

ارتديها كلمسة أخيرة أنيقة على إطلالة الجامعة مع الجاكيت والكيمسول الحريري والبنطلون.

تشوكر Choker من روبرت وان لإطلالات الجامعة

تشوكر Choker من روبرت وان لإطلالات الجامعة



تحظى علامة روبيرت وان Robert Wan بشعبية عالية بين صفوف الفتيات الجامعيات ذلك من خلال التفاصيل الرائعة في تصاميم قلائدها. ويبدو ذلك جلياَ في هذا التشوكر choker المخملي باللون الأحمر، والذي يتميز بقطعة مذهلة من اللؤلؤ البراق في وسطه ويحيط بها الذهب الأبيض.

ننصحك بتنسيقه مع أقراط صغيرة من اللؤلؤ، وفستان ناعم أنثوي وسنيكرز لإطلالة تجمع بين الأناقة والراحة.

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