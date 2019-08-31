طريقة تنسيق الحقيبة القش الدائرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:38 مساءً - تتمتّع حقيبة سلة القش بشعبية كبيرة، فالخيارات في موديلاتها لا تُعدّ ولا تُحصى، وهناك حقيبة قش لكلّ ذوق وأسلوب في الأزياء.

نختار لكِ حقائب القش الدائرية وهي من أبرز الاكسسوارات الصيفية في موضة صيف 2019، فهي تصلح للتألق بها في كل وقت في الصيف.



لماذا حقيبة القش؟

حقيبة القش الدائرية



في حين أن شنط القش لم تكن سوى قِطَع مصفوفة على رفوف المحلات خلال السنوات الأخيرة الماضية، إلا أنّها تحوّلت في هذا الموسم إلى أكسسوارات لا يُستغنى عنها بالنسبة إلى المصممين، والفاشونيستاز Fashionistas، وذوّاقة الموضة. ولا عجب في ذلك بالنظر إلى موديلات شنط القش المتعدّدة والمبهرة.

طريقة تنسيق حقيبة القش الدائرية

حقيبة القش الدائرية



-نسقيها مع البنطلون الواسع والتوب القصير لتتألقي بشكل عصري، أيضا اختاري تنورة بإحدى ألوان النيون مثل الأخضر ونسقي معه توب واصطحبي الحقيبة الخوص في يديك.

- إن كنت من محبي ارتداء الفساتين المنقوشة، فأود أن أخبرك بأن حقيبة القش الدائرية ستكون رائعة للغاية مع اختيارك المفضل.



-الشورت والتي شيرت من ستايلات الصيف الرائعة التي لا غنى عنها في خزانة كل فتاة، لذا لا تتردي في تنسيق الحقيبة القش معها واستمتعي بإطلالة مبهرة.

-لاشك أن الفستان البليزر من أحدث صيحات الموضة وقد تظنين أنه لا يتناسب مع الحقيبة القش إلا أنه سيكون مميزا للغاية معها.



-ولا يسعنا كذلك إلا اقتراح حمل حقيبة قش مع تنورة فضفاضة طويلة رومنسية ومن الأفضل أن تكون متوسطة الطول. فشنط القش هي لأيام الراحة التي نمضيها خارجًا مع الأصحاب والتي ستكون أجمل بعد إذا دُمِجَت مع لباس تقليدي. كما يمكنكِ اعتمادها للأعراس كذلك.

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