مكياج خفيف للجامعة سهل التطبيق لإطلالة طبيعية متألقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:38 مساءً - إذا كنت تتحضرين للدخول الى الجامعة بإطلالة ناعمة وراقية في الوقت نفسك، من دون هدر الكثير من الوقت، سنقدم لك في ما يلي طريقة تطبيق مكياج خفيف للجامعة، سهل التطبيق، سيمنحك مظهراً في غاية النعومة والجمال.



بشرة مشرقة

للحصول على مظهر بشرة مشرق وخال من العيوب، بطريقة ناعمة وتغطية خفيفة، قومي في البداية بتطبيق القليل من كريم الأساس على بشرة وجهك، على أن توزعيه بالتساوي لتفادي المبالغة، واحرصي على اختيار لون يكون مطابقاً للون بشرتك. من ثم، طبقي الكونسيلر، على أن يكون بلون أفتح قليلاً من لون بشرتك. من ثم، طبقي البلاش الوردي على وجنتيك، فهو يعمل على إضاءة وجهك ومنحك إشراقة وتوهجاً طبيعياً.

مكياج خفيف للجامعة



مكياج عيون ناعم

طبقي القليل من البرايمر على الجفن العلوي ووزعيه بشكل متساوٍ، وذلك للحصول على مكياج عيون ثابت وأنيق. من ثم، طبقي ظل العين بلون فاتح عند زاوية العين الداخلية، وبلون أغمق قليلاً عند زاوية العين الخارجية. بعدها، ارسمي خط آيلاينر رفيعاً على طول الرموش العليا، وتجنبي دائماً استخدام الكحل الأسود داخل العين، فهو يجعلك تبدين أكبر سناً، لكن بدلاً منه بإمكانك أن تحددي داخل العين بالكحل الأخضر الذي يعمل على إبراز العين وإظهارها أكثر وسعاً، لكن بطريقة ناعمة بعيداً عن المبالغة. وللحصول على رموش طويلة بدون استخدام الرموش الاصطناعية، استخدمي آلة تجعيد الرموش واستخدمي طبقات عدة من الماسكرا.

مكياج عيون ناعم



روج نيود

لمكياج خفيف ملائم للفتاة الجامعية، ابتعدي عن ألوان أحمر الشفاه الداكنة وتلك الفاقعة التي لا تليق بعمرك، واعتمدي بدلاً منها أحمر الشفاه النيود بتدرجاته المختلفة، فهو لون هادئ يلائم سنك ويمنحك طلة ناعمة. انطلاقاً من ذلك، قومي باستخدام أحمر الشفاه النيود بدرجة تختارينها وفق رغبتك، وارسمي به شفتيك بطريقة ناعمة ومتقنة.

أحمر شفاه ناعم



نصائح سريعة



- ابتعدي عن ألوان المكياج الفاقعة والداكنة، واستبدليها بالألوان الناعمة التي تمنحك طلة هادئة، مثل الوردي والنيود.

- لا تستخدمي الكثير من مستحضرات المكياج، فذلك يمنحك إطلالة مبالغ فيها وغير مناسبة للجامعة.

- واظبي على تنظيف بشرتك وترطيبها، لتحافظي على بشرة ندية وخالية من الشوائب.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Advertisements

تابعي أيضاً

عارضات أزياء من دون مكياج

الهايلايتر لمسة الإشراق في مكياج الخريف

أجمل لوحات ظلال العيون لمكياج خريفي ناجح