كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:38 مساءً - مع اقتراب الخريف، حان الوقت للبدء في البحث عن عطر مثالي يتلاءم مع أجواء هذا الفصل، حيث أن العديد من الدور والعلامات التجارية العريقة أصدرت عطرها الجديد لهذا الموسم، بالتالي تتوافر أمامك مجموعة واسعة من أجمل وأجدد العطور العالمية، لتختاري من بينها ما يعجبك.

وفي ما يلي، إليك أجدد عطور خريف 2019.

The One Gold Limited Edition Perfume

عطر ذا ون جولد ايديشين للنساء تجدينه على المول بسعر 221.88 ر.س

عطر ذا ون جولد ايديشين للنساء هو للمرأة العصرية رائحته عاطفية مثيرة منشطة دافئة، يعدل المزاج ويجدد الحيوية. يمتاز بمكونات شراب ثمرة الآلام والبرتقال الأحمر والكرز وأوركيد النمر الأصفر. ممزوج بمكونات زهر المانجو والخبازي خشب الساج والكهرمان والعسل والمسك ومناسب لجميع المناسبات.

Charming Eau De Parfum for Women

عطر شارمينغ آو دي برفيوم أودي بارفيوم تجدينه على المول بسعر 147.00 ر.س

عطر شارمينغ آو دي برفيوم أودي بارفيوم بتصميم زجاجة مقلّمة مع غطاء صلب باللون الفضيّ يحتوي على رائحة البرغموت والليمون والخوخ والتوت الأحمر والتفاح لينتقل إلى الياسمين ورائحة المسك والعنبر والفانيليا.



Beautiful Belle Love من ESTEE LAUDER

Beautiful Belle Love



هذا العطر هو إصدار جديد من ESTEE LAUDER لخريف 2019، وهو سيشكل لك متعة رائعة في عالم العطور، حيث يشتمل في تركيبته على العسل والورد والفانيليا والعنبر وزهر البرتقال، التي تعد مزيجاً جذاباً من النغمات ذات الرائحة الآسرة.



Vanille Insensée من atelier cologne

Vanille Insensée



هذا العطر مخصص للنساء والرجال على حد سواء، وهو يعد مزيجاً متبايناً وغريباً بين الفانيليا ذات الرائحة الحلوة والطحلب الخشبي والليمون والكزبرة ذات الرائحة الحادة. إنه عطر جديد لخريف 2019، يجمع ما بين الدفء والجرأة. فإن كنت من محبات العطور ذات الروائح الغريبة والمميزة، فلا تترددي في تجربة هذا العطر في موسم خريف 2019.

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LIBRE EAU DE PARFUM من إيف سان لوران

LIBRE EAU DE PARFUM



يحتوي هذا العطر في تركيبته على نغمات الورد والمسك واللافندر والليمون، وقد أُطلق عليه "عطر الحرية" كونه موجهاً للنساء اللواتي يرغبن في العيش وفقاً لقواعدهن الخاصة، فهو يعد اندماجا فريداً بين روائح فريدة مع نكهة جريئة من المسك. فإذا كنت تمتلكين شخصية جريئة، فإن هذا العطر يعد خياراً رائعاً لك خلال خريف 2019.



Gucci Memoire D'Une Odeur

Memoire D'Une Odeur



يتركز هذا العطر بشكل أساسي على البابونج الروماني واللوز المر والياسمين المرجاني وبتلات الياسمين، وهو أحدث عطر صادر من علامة قوتشي Gucci، عصري ومميز وأحد أكثر عطور 2019 جاذبية وجمالاً، وبإمكانك اعتماده في كل الأوقات، سواء في النهار أو المساء، ففي الأحوال كافة سيمنحك رائحة آسرة تدوم طويلاً.



My Burberry Black من بربري

My Burberry Black



يشكل هذا العطر الجديد من بربري Burberry، خياراً رائعاً هذا الخريف للنساء المحبات للروائح الحسية والقوية التي تدوم طويلاً، فهو يشكل مزيجاً رائعاً من الياسمين كملاحظة علوية، والخوخ والورد كملاحظات متوسطة، والعنبر والباتشولي كملاحظات أساسية.



Idôle Eau de Parfum من Lancôme

Idôle Eau de Parfum



يشكل هذا العطر من لانكوم مزيجاً راقياً من الياسمين والورد، وهو عطر ناعم ومريح جداً، يجعلك تمضين أوقاتك النهارية في فصل الخريف بكل نشاط وحيوية. إنه عطر كلاسيكي بمضمون جديد سيضفي على إطلالتك أناقة فائقة وجاذبية مطلقة، فلا تترددي في تجربته هذا الخريف.

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