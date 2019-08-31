كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:38 مساءً - إذا كنت تعانين من البشرة الجافة والمتقشرة، فإن استخدام ماسك الوجه يعد الخطوة الأهم في روتين العناية بالبشرة خاصتك، فهو يمتلك قدرة كبيرة على ترطيب البشرة وتنعيمها وإعادة الحيوية والنضارة والإشراقة إليها.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل ماسك للوجه للبشرة الجافة من أفضل العلامات التجارية.



Ultra Repair Instant Oatmeal Mask

Ultra Repair Instant Oatmeal Mask



يمتلك هذا الماسك قدرة عالية على ترطيب البشرة الجافة والمتقشرة، وبالتالي يعد إضافة مثالية الى روتين العناية بالبشرة خاصتك. إضافة الى ذلك، يهدئ هذا الماسك البشرة ويلطفها، ويعمل على إصلاح نسيج الجلد، وذلك بفضل احتوائه على الشوفان وزبدة الشيا وزيت نبق البحر، وهي كلها مكونات طبيعية فعالة جداً في معالجة العديد من مشاكل البشرة والعمل على ترطيبها بفعالية.



Hydro Boost Hydrogel Face Mask

Hydro Boost Hydrogel Face Mask



يشتمل هذا الماسك على كمية عالية من حمض الهيالورونيك، الذي يغذي البشرة الجافة ويساهم في الاحتفاظ بالماء داخلها، مما يجعلها رطبة وناعمة كالحرير. إضافة الى ذلك، يعمل ماسك الوجه هذا على تعزيز مرونة البشرة الجافة، مما يحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويمنحك بشرة مشرقة وحيوية على الدوام.



Rose Face Mask

Rose Face Mask



تحتوي تركيبة هذا الماسك على بتلات الورد الطبيعية، التي تعمل على إصلاح الجلد وإعادة التوازن إلى البشرة، إضافة الى أنه يهدئ البشرة بفضل احتوائه على الخيار والألوفيرا. كما يشتمل على حمض الهيالورونيك والشاي الأخضر الذي يساهم في تفتيح لون البشرة وحمايتها من العوامل الضارة.



Calendula & Aloe Soothing Hydration Masque

Calendula & Aloe Soothing Hydration Masque



يُطلق على هذا الماسك اسم السحر الذهبي، نظراً الى فوائده المذهلة للبشرة الجافة، فهو يشتمل على بتلات زهرة الآذريون المهدئة للبشرة، وعلى الألوفيرا التي ترطب البشرة في الأعماق وتخفف من تهيجها واحمرارها، وبمجرد استخدامه، ستلاحظين فوراً أن بشرتك أصبحت مشرقة ومتوهجة وناعمة كالحرير.

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Phyto Corrective Masque

Phyto Corrective Masque



يحتوي هذا المسك في تركيبته، على مستخلص الخيار والزعتر وزيت الزيتون، وهي مكونات تمتلك قدرة عالية على ترطيب البشرة الجافة وشديدة الجفاف، الى جانب احتوائه على حمض الهيالورونيك الذي يعمل على الاحتفاظ بالرطوبة داخل البشرة. كما يعد علاجاً فعالاً جداً في التخلص من احمرار وتهيج البشرة، كونه يستهدف التهاب البشرة، ويوفر إحساساً بالبرودة والانتعاش.

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