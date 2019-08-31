تسريحة الراستا على طريقة جويل ماردينيان وابنتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:38 مساءً - تسريحة الضفائر الأفريقية المعروفة ، من التسريحات المميزة والمشهورة في دول أفريقيا، وظهرت في السنوات القليلة الماضية بين النجمات، وأصبحت صيحة أساسية لا سيّما بالصيف.



تتميز هذه التسريحة بأنها مريحة للغاية وعملية، فالضفائر المحكمة وصغيرة الحجم لا تحتاج إلى الكثير من الاهتمام أثناء عمل هذه التسريحة.



خبيرة التجميل جويل ماردينيان واحدة من أكثر المشاهير بالعالم العالم العربي اللاتي يعتمدن هذه التسريحة المميزة، بل جربتها على ابنتها إيلا أيضًا، بأفكار ملهمة سوف تعجبكِ عندما تقررين عمل هذه الصيحة من تسريحات الشعر.



تسريحة الراستا بألوان الشعر الفاتحة لاطلالة جذابة

تسريحة الراستا بألوان الشعر الفاتحة لاطلالة جذابة



عندما تعتمد جويل ماردينيان هذه التسريحة، فهي تجرّبها بألوان الشعر الفاتحة، كالأشقر الفاتح، وبالطبع تكون مع الشعر الطويل جدًّا، ولا تقلقي عزيزتي فبكل بساطة يمكنكِ تجربة وصلات الشعر لطول مضاعف.



تسريحة الراستا مع رفع الشعر للوراء

تسريحة الراستا مع رفع الشعر للوراء



إذا رغبتِ في رفع شعركِ للوراء، جربي عقد بعض الأطراف الجانبية من خصلات الشعر، من دون استخدام دبابيس أو مشابك للشعر، فالشعر في حالة الراستا يبدو كالحبال تمامًا ببساطة يمكنكِ عقده، ولكن لا تضغطي كثيرًا حتى تستطيعي فكّه بعد ذلك.



تسريحة الكعكة المرتفعة على طريقة جويل

تسريحة الكعكة المرتفعة على طريقة جويل



من الممكن أن تجربي تسريحة الكعكة المرتفعة، ولكن لا تلفيها أيضًا بطريقة محكمة، حتى لا تؤذي فروة رأسِك، مع استخدام مشابك واسعة للشعر، تتحكم مع الراستا، كهذه التسريحة من جويل، أو اعتمدتِ الكعكة المرتفعة، وترك باقي الخصلات منسدلة، لاطلالة أفريقية من الدرجة الأولى.

Advertisements



تسريحة الراستا بالخصلات الملونة على طريقة إيلا ابنة جويل

تسريحة الراستا بالخصلات الملونة على طريقة إيلا ابنة جويل





للمسة شبابية من دون أن تصبغي شعركِ، جربي تسريحة الراستا مع خصلات الشعر الملونة من جويل ماردينيان، لاطلالة ساحرة ومميزة، ستبدين جذابة أينما ذهبتِ.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

تسريحات للشعر الطويل بأسلوب رؤى الصبان

أعجبتك صبغات شعر باللون البني؟ اِلقِ نظرة على صبغات هؤلاء النجمات

تسريحات ويفي مرفوع بأسلوب ذيل الحصان