ميغان ماركل تحافظ على نضارة بشرتها بهذه الخطوات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:38 مساءً - بالإضافة إلى إطلالاتها الأنيقة وذوقها الرفيع في اختيار أزيائها، تلفتنا ميغان ماركل ببشرتها النضرة والمتوهّجة التي لم تتبدّل أو تفقد وهجها خلال فترة الحمل. وهذا الأمر يعود إلى حرص دوقة ساسكس على العناية ببشرتها ومدّها بالفيتامينات التي تحتاج إليها لتبقى شابة.

تتمتع ميغان ببشرة ناعمة ورقيقة، ينتشر على سطحها النمش ما يجعلها مجبرة على استخدام كريمات تحتوي على حماية عالية من الشمس. ولأن بشرتها حساسة، تحرص على استخدام مستحضرات معيّنة تبقى وفيّة لها طالما أنها لا تتسبب بأي تهيّجات أو أضرار لبشرتها.

فما هي الخطوات التي تقوم بها ميغان للحفاظ على نضارة بشرتها وما هي أبرز المستحضرات التي تستخدمها؟



التقشير مع التدليك

كريم التقشير Clarins Doux Nettoyant Moussant Au Beurre de Karité



تحرص ميغان ماركل على إخضاع بشرتها أسبوعياً إلى جلسة تقشير ناعمة تساعدها في التخلّص من الأوساخ المتراكمة والجلد الميّت. كما أنها تعمد خلال تقشيرها إلى تدليكها بواسطة حركات دائرية ناعمة، الأمر الذي يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وتعزيز عملية تجدّد الخلايا.

بإمكانك اختيار كريم التقشير Clarins Doux Nettoyant Moussant Au Beurre de Karité



تطهير البشرة

Nuxe Masque Purifiant Doux



تستخدم ميغان مرة كل عشرة أيام قناعاً مطهّراً للبشرة، ينظّفها من الأعماق ويطهّر المسامات لكي تبدو مشرقة وموحّدة اللون. وهي تميل إلى تركيبة الأقنعة الكريمية الناعمة مثل Nuxe Masque Purifiant Doux



المصل بدلا من الكريم

Quench Hydrating Face Serum



تميل ميغان إلى استخدام تركيبة المصل للعناية ببشرتها، إذ تعتبر أن هذه التركيبة فعّالة أكثر وتمنح بشرتها كل ما تحتاج إليه. وهي تختار Quench Hydrating Face Serum



الترطيب المستمر

Derma E Hydrating Mist With Hyaluronic



بالإضافة إلى السيروم المرطّب، تحرص ميغان على مدّ بشرتها بالماء بشكل مستمر من خلال الحفاظ على بخاخ مرطّب في حقيبتها، تستخدمه كلما شعرت بأن بشرتها بدأت تجفّ. وهي تختار Derma E Hydrating Mist With Hyaluronic

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مناديل التطهير

Bioré Daily Deep Pore Cleansing Cloths



لا تكتفي ميغان بتقشير بشرتها وتطهيرها بواسطة الأقنعة، إنما أيضاً تستخدم مناديل خاصة بتنظيف البشرة من الأعماق تساعد في تطهير مساماتها وتقليصها. وهي تختار لهذه الغاية Bioré Daily Deep Pore Cleansing Cloths

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