زيت الجوجوبا وفوائده للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:38 مساءً - يحتوي زيت الجوجوبا على مكوّنات طبيعية تساعد في علاج الكثير من مشاكل البشرة أبرزها مشكلة الجفاف التي تهدّد نضارتها وتفسح المجال أمام ظهور التجاعيد المبكرة. ويمتاز زيت الجوجوبا بسرعة امتصاص البشرة له، ما يساعد في ترطيب البشرة من الأعماق. كذلك يحتوي زيت الجوجوبا على خصائص مضادة للالتهابات تحمي البشرة من التهيّجات والاحمرار الناجم عن بعض العوامل الصحيّة أو استخدام مستحضرات غير مناسبة.

ومن فوائد زيت الجوجوبا أيضاً انه يساعد في تجديد خلايا البشرة ما يحميها من أعراض الشيخوخة المبكرة. كما أنه يعالج مشكلة ظهور حبوب الوجه التي تفقد البشرة مظهرها المتجانس والنضر.

في ما يأتي بعض الخلطات الطبيعية التي يدخل زيت الجوجوبا الى تركيبتها:



كريم لـ تقشير البشرة

كريم لتقشير البشرة



لتحضير هذا الكريم أنت بحاجة إلى كوب من السكر الناعم وثلاث ملاعق من المياه المعدنية وربع كوب من زيت الجوجوبا. ضعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي حتى تمتزج جيداً ثم طبّقي المزج على بشرة نظيفة ورطبة مع التدليك لمدة دقيقتين قبل غسل الوجه بالماء الفاتر .

يساعد هذا الخليط في تنظيف الوجه من الأعماق وإزالة الجلد الميّت. بإمكانك تكرار العملية مرة كل عشرة أيام.



كريم لـ تنظيف البشرة

كريم لتنظيف البشرة



لتحضير هذا الكريم أنت بحاجة إلى ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون ونصف ملعقة من العسل الطبيعي وملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا مع القليل من ماء الورد. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كقناع على بشرة نظيفة لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر.

يعمل هذا الخليط على تنظيف البشرة وتطهيرها، يمكنك اعتماده مرة أو مرتين في الأسبوع.



كريم لـ ترطيب البشرة

كريم لترطيب البشرة



لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى نصف كوب من زبدة الشيا الذائبة وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا مع بضع قطرات من زيت اللافندر. اخلطي المكوّنات جيداً ووزّعي المزيج على بشرة نظيفة واتركيها منقوعة لمدة نصف ساعة قبل غسلها بالماء الفاتر جيداً. يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حسب الحاجة.

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